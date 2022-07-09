Galatasaray’da gündem transfer
Galatasaray, orta saha transferinde rotasını Idrissa Gueye’ye çevirmiş durumda. Sarı-Kırmızılılar, Paris Saint Germain’in 31 yaşındaki oyuncusu için temaslarını hızlandırdı.
Senegalli futbolcu, önümüzdeki hafta Fransız kulübüyle görüşüp ayrılık isteğini belirtecek. Galatasaray cephesi, Gueye’nin Paris ekibiyle yapacağı toplantıdan çıkacak karara göre bu transferde hamle yapacak.
OLIVEIRA İSTANBUL’DA
Galatasaray’ın Porto’dan transfer ettiği Sergio Oliveira dün akşam İstanbul’a geldi. 30 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu, sağlık kontrolünden geçtikten sonra Sarı-Kırmızılılarla 4 yıllık sözleşme imzalayacak ve Avusturya kampına katılacak.
PEDRO’DA SORUN ÇIKTI
Galatasaray, büyük oranda anlaşma sağladığı Joao Pedro’nun transferinde beklenmedik bir pürüzle karşılaştı. Sarı-Kırmızılılar, İtalyan kulübü Cagliari ile 4.5 milyon Avro seviyesinde bir bonserviste el sıkıştı. 30 yaşındaki oyuncu ile de 2.2 milyon Avro garanti ücretten 3 yıllık anlaşma sağlandı. Ancak Brezilyalı futbolcunun menajerinin yüksek komisyon istemesi üzerine Galatasaray bu transferi şimdilik durdurdu.
GRAZ’LA HAZIRLIK MAÇI
Cim-Bom, Avusturya kampında teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki ilk hazırlık maçını oynuyor. Sarı-Kırmızılılar bugün saat 20.30’da Sturm Graz’la karşılaşacak. Maçı Spor Smart canlı verecek.
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