Son Dakika: Galatasaray Mostafa Mohamed'in bonservisini aldı

08 Temmuz 2022 Cuma, 20:02

Galatasaray, 1,5 sezondur kiralık olarak formasını giyen Mısırlı golcü Mostafa Mohamed'in bonservisini aldı.

Sarı-kırmızılı kulüp yetkililerinden alınan bilgiye göre 2020-2021 sezonunun devre arasında Mısır'ın Zamalek Kulübü'nden kiralanan Mostafa Mohamed'in sözleşmesindeki opsiyon kullanıldı.

MOSTAFA MOHAMED'İN BONSERVİSİ ALINDI

Galatasaray, 24 yaşındaki santrfor için belirlenen 4 milyon dolarlık satın alma bedelini Mısır temsilcisinin hesabına yatırdı ve Mostafa Mohamed'in bonservisini aldı.

Mostafa Mohamed, sarı-kırmızılı formayla 1,5 sezonda 58 resmi maça çıktı ve 17 gol attı.

Mısır Milli Takımı'nda da forma giyen Mustafa Muhammed, 21 karşılaşmada 4 kez fileleri havalandırdı.