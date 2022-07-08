Son Dakika: Galatasaray Mostafa Mohamed'in bonservisini aldı

Süper Lig ekibi Galatasaray, Mısırlı golcü Mostafa Mohamed'in bonservis ödemesini oyuncunun kulübü Zamalek'e yaptı.

cumhuriyet.com.tr
08 Temmuz 2022 Cuma, 20:02
Son Dakika: Galatasaray Mostafa Mohamed'in bonservisini aldı
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Galatasaray, 1,5 sezondur kiralık olarak formasını giyen Mısırlı golcü Mostafa Mohamed'in bonservisini aldı.

Sarı-kırmızılı kulüp yetkililerinden alınan bilgiye göre 2020-2021 sezonunun devre arasında Mısır'ın Zamalek Kulübü'nden kiralanan Mostafa Mohamed'in sözleşmesindeki opsiyon kullanıldı.

MOSTAFA MOHAMED'İN BONSERVİSİ ALINDI

Galatasaray, 24 yaşındaki santrfor için belirlenen 4 milyon dolarlık satın alma bedelini Mısır temsilcisinin hesabına yatırdı ve Mostafa Mohamed'in bonservisini aldı.

Mostafa Mohamed, sarı-kırmızılı formayla 1,5 sezonda 58 resmi maça çıktı ve 17 gol attı.

Mısır Milli Takımı'nda da forma giyen Mustafa Muhammed, 21 karşılaşmada 4 kez fileleri havalandırdı.


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