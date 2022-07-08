Son Dakika: Galatasaray Mostafa Mohamed'in bonservisini aldı
Süper Lig ekibi Galatasaray, Mısırlı golcü Mostafa Mohamed'in bonservis ödemesini oyuncunun kulübü Zamalek'e yaptı.
Galatasaray, 1,5 sezondur kiralık olarak formasını giyen Mısırlı golcü Mostafa Mohamed'in bonservisini aldı.
Sarı-kırmızılı kulüp yetkililerinden alınan bilgiye göre 2020-2021 sezonunun devre arasında Mısır'ın Zamalek Kulübü'nden kiralanan Mostafa Mohamed'in sözleşmesindeki opsiyon kullanıldı.
MOSTAFA MOHAMED'İN BONSERVİSİ ALINDI
Galatasaray, 24 yaşındaki santrfor için belirlenen 4 milyon dolarlık satın alma bedelini Mısır temsilcisinin hesabına yatırdı ve Mostafa Mohamed'in bonservisini aldı.
Mostafa Mohamed, sarı-kırmızılı formayla 1,5 sezonda 58 resmi maça çıktı ve 17 gol attı.
Mısır Milli Takımı'nda da forma giyen Mustafa Muhammed, 21 karşılaşmada 4 kez fileleri havalandırdı.
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