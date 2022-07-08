Sergio Oliveira Galatasaray için İstanbul'da!

Süper Lig ekibi Galatasaray'ın anlaşmaya vardığı Portekizli oyuncu Sergio Oliveira'nın uçağı İstanbul'a iniş yaptı.

cumhuriyet.com.tr
08 Temmuz 2022 Cuma, 19:13
Sergio Oliveira Galatasaray için İstanbul'da!
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Yeni sezonda orta saha kurgusunu değiştirmeyi hedefleyen Galatasaray ilk hamlesini yapıyor.

Sarı kırmızılılar Sergio Oliveira transferinde sona geldi. 30 yaşındaki futbolcu İstanbul’a geldi.

Porto, 4 milyon Euro'luk bonservis teklifini kabul etti.

SAĞLIK KONTROLLERİNDEN GEÇECEK

Portekizli oyuncunun sağlık kontrolleri sonrası transfer resmiyet kazanacak.

8 numarada görev yapan deneyimli orta saha, geçen sezon kiralık geçirdiği Roma'da 23 maçta 3 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

Oliveira, Portekiz Milli Takımı'nda da 13 maç görev yaptı.


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