Sergio Oliveira Galatasaray için İstanbul'da!
Süper Lig ekibi Galatasaray'ın anlaşmaya vardığı Portekizli oyuncu Sergio Oliveira'nın uçağı İstanbul'a iniş yaptı.
Yeni sezonda orta saha kurgusunu değiştirmeyi hedefleyen Galatasaray ilk hamlesini yapıyor.
Sarı kırmızılılar Sergio Oliveira transferinde sona geldi. 30 yaşındaki futbolcu İstanbul’a geldi.
Porto, 4 milyon Euro'luk bonservis teklifini kabul etti.
SAĞLIK KONTROLLERİNDEN GEÇECEK
Portekizli oyuncunun sağlık kontrolleri sonrası transfer resmiyet kazanacak.
8 numarada görev yapan deneyimli orta saha, geçen sezon kiralık geçirdiği Roma'da 23 maçta 3 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.
Oliveira, Portekiz Milli Takımı'nda da 13 maç görev yaptı.
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