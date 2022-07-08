Son Dakika: Galatasaray, Marcao'nun transferini açıkladı

Galatasaray, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) Brezilyalı futbolcu Marcao'nun İspanyol kulüp Sevilla'ya transferi için görüşmelere başlandığını bildirdi.

cumhuriyet.com.tr
08 Temmuz 2022 Cuma, 21:08
Son Dakika: Galatasaray, Marcao'nun transferini açıkladı
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Galatasaray, Marcao'nun transferi için Sevilla kulübüyle görüşmelere başlandığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbolcu Marcos Do Nascimento Teixeira’nın Sevilla Football Club, S.A.D Kulübüne transferi konusunda resmi görüşmelere başlanmıştır" ifadeleri kullanıldı.

İspanyol kulüp Sevilla ise Marcao'nun transfer edildiğini açıkladı.

Sevilla Kulübü, yaptığı açıklamada, "Marcao'nun transferi için Galatasaray ile anlaşma sağladık" ifadelerini kullandı.

Sevilla'nın açıklamasında, 26 yaşındaki futbolcunun, sağlık kontrollerinin ardından 5 yıllık resmi sözleşmeye imza atacağı ve takımın kampına katılacağı belirtildi.

Marcao, 2019'da 4 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Galatasaray'a transfer olmuştu.

26 yaşındaki Brezilyalı stoper, Galatasaray formasıyla 106 Süper Lig maçına çıktı ve 1 kez Süper Lig şampiyonluğu yaşadı.


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