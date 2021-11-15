Galatasaray'da Gustavo Assunçao yol ayrımında
Galatasaray'da bekleneni veremeyen Gustavo Assunçao ile devre arasında yolların ayrılması hedefleniyor.
Galatasaray, ara transfer döneminde hem kadrosundaki oyuncularla ilgili hem de transferlere dair önemli adımlar atmaya hazırlanıyor.
NTV Spor’un haberine göre, Galatasaray’da bekleneni veremeyen Gustavo Assunçao ile yollar ayrılıyor.
Sezon başında Famalicao’dan satın alma opsiyonlu 100 bin Euro bedel ile kiralanan 21 yaşındaki ön libero, Fatih Terim’in gözüne girmeyi başaramadı.
Orta sahaya takviye çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılılar, devre arasında Assunçao ile yolları ayıracak.
Gustavo Assunçao, şimdiye dek Süper Lig’de yalnızca 135 dakika süre aldı.
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