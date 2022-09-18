Galatasaray'da Haris Seferovic isyanı
Galatasaray'a yaz transfer döneminde takıma katılan İsviçreli golcü Haris Seferovic, takımda süre bulamadığı için isyan bayrağını açtı.
Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray ligin ilk 7 haftasında 5 galibiyet 1 beraberlik 1 mağlubiyet aldı ve 16 puan topladı. Milli takım arasına Konyaspor galibiyetiyle giren sarı-kırmızılı takımda yeni transferlerin performansları da göz dolduruyor.
SEFEROVIC ŞOKU
Galatasaray'a yaz transfer döneminde transfer olan Haris Seferovic, takımda süre bulamadığı için tepki gösterdi. 30 yaşındaki tecrübeli golcü, Mauro Icardi transferi sonrası 3. santrafor konumuna düştü.
Sarı-kırmızılıların tecrübeli golcüsü Gomis, Seferovic'ten formayı almış ve İsviçreli forveti yedek kulübesine mahkum etmişti. Bunun üzerine hareket geçen Galatasaray'ın İsviçreli golcüsü Seferovic, teknik direktör Okan Buruk ile bir görüşme gerçekleştirdi.
Milliyet'in haberine göre, tecrübeli futbolcu bu görüşmede, "Galatasaray'a oynamak için geldim. 11'de yer almak istiyorum" diyerek tepki gösterdi.
Yunanistan Ligi'nde transfer sezonu devam ederken Seferovic'in menajeri kendisine kulüp aradı. Ancak transfer sezonu tamamlanınca yıldız golcü Galatasaray'da kaldı.
Tecrübeli futbolcunun devre arası transfer döneminde yeni kulüp arayışlarına devam edeceği belirtildi. Bu sezon Süper Lig'de 6 maçta forma giyen İsviçreli forvetin henüz golü bulunmuyor.
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