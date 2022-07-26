Galatasaray'da Okan Buruk 4 ismi kadroya almadı

26 Temmuz 2022 Salı, 10:41

Okan Buruk yönetiminde yeni sezonda Süper Lig şampiyonluğunu hedefleyen ve transferde yoğun hareketlilik yaşayan Galatasaray'da ikinci kampa alınmayan isimler belli oldu.

Christian Luyindama, Aytaç Kara, Jesse Sekidika ve Sacha Boey, Tirol kampının kadrosuna dahil edilmedi.

Bu isimler dışında Batuhan Şen, İsmail Çipe, Işık Kaan Arslan, Emin Bayram ve Eren Aydın da kadroda yer almadı.

Galatasaray'ın kamp kadrosu şu şekilde: