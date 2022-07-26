Eintracht Frankfurt'tan Galatasaray'a Ali Akman şartı
Süper Lig ekibi Galatasaray'ın istediği Ali Akman için Alman kulübü Eintracht Frankfurt'un koydurmak istediği maç şartı transferin önüne geçti.
Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor.
Kasımpaşa’yla oynanan hazırlık maçında oyuna girdikten 5 dakika sonra galibiyet golünü atan yeni transfer Seferovic’in yedeği olarak yerli statüsündeki Ali Akman’ı düşünen teknik direktör Okan Buruk’un, genç ismin kamp çalışmalarına katılmasını beklediği kaydedildi.
YEDEK KALMASINDAN ENDİŞE EDİLİYOR
Eintracht Frankfurt’un 2 sezon önce Bursaspor’dan ayrılan 21 yaşındaki santraforu bedelsiz olarak kadrosuna katmış ve geçen yıl NEC Nijmegen’e kiralık olarak göndermişti. Florya’da aktif olarak görev alan eski futbolcu Ayhan Akman’ın yeğeni olan genç yeteneğin de parçalı formayı giymek istediği bildirildi.
Ancak geçen yıl Hollanda Ligi’nde NEC Nijmegen ile 21 kez ilk 11’de sahaya çıkarken toplam 32 maçta forma giyip 6 da gol kaydeden Ali’nin gelişimi için oynaması gerektiğini düşünen Alman ekibi, Galatasaray’da oyuncusunun sürekli yedek olabileceğinden endişe ettiği öğrenildi.
SON KARAR OKAN HOCADA
Habertürk’ün haberine göre, Galatasaray’ın resmi olarak kiralık teklifinde bulunduğu genç forvet için karar aşamasında olan Frankfurt’un, en az 25 maçta oyuncusunun forma giymesi için Galatasaray’a şart koydu.
Bu sezon Avrupa’da yer almayan Galatasaray’ın Frankfurt’un şartını kabul edip etmeyeceği konusunda son kararı Okan hocanın vereceği ifade edildi.
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