Galatasaray'da Haris Seferovic'e engel

Yayınlanma: 19 Ocak 2023 - 09:33

Güncelleme: 19 Ocak 2023 - 09:33

Yunan ekibi PAOK, Galatasaray’da kiralık oynayan Seferovic’le ilgileniyor. Ancak PAOK, İsviçreli forvetin 2.7 milyon Euro’luk maaşını yüksek buldu. Seferovic’in de ücretinde indirime gitmeye sıcak bakmadığı öğrenildi.

Haris Seferovic

BENFICA'YA DÖNMEK İSTEMİYOR

Sarı-kırmızılıların yolları ayırmayı düşündüğü tecrübeli oyuncu, kiralık geldiği Benfica’ya dönmek istemiyor.

Yönetim, Seferovic’in başka bir kulübe transferi için temas halinde.