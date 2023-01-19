Galatasaray'da Haris Seferovic'e engel
Süper Lig ekibi Galatasaray'da beklenen performansı gösteremeyen İsviçreli forvet Haris Seferovic'in olası transferinde pürüz çıktığı kaydedildi.
Yunan ekibi PAOK, Galatasaray’da kiralık oynayan Seferovic’le ilgileniyor. Ancak PAOK, İsviçreli forvetin 2.7 milyon Euro’luk maaşını yüksek buldu. Seferovic’in de ücretinde indirime gitmeye sıcak bakmadığı öğrenildi.
Haris Seferovic
BENFICA'YA DÖNMEK İSTEMİYOR
Sarı-kırmızılıların yolları ayırmayı düşündüğü tecrübeli oyuncu, kiralık geldiği Benfica’ya dönmek istemiyor.
Yönetim, Seferovic’in başka bir kulübe transferi için temas halinde.
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