Galatasaray Nef Kerem Tunçeri ile yoları ayırdı
Galatasaray Nef Erkek Basketbol Takımı Genel Direktörü Kerem Tunçeri'nin istifa ettiği açıklandı.
Galatasaray Kulübü, 2021-2022 sezonunda Erkek Basketbol Takımı Genel Direktörlük görevine getirilen Kerem Tunçeri'nin istifa ettiğini duyurdu.
Kerem Tunçeri
Galatasaray'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
"Basketbola Galatasaray altyapısında başlayan, 1996-2000 yılları arasında sarı kırmızılı formamız ile mücadele eden ve 2021/22 sezonu başında yeniden yuvasına dönerek Galatasaray Nef Erkek Basketbol Takımı Genel Direktörlük görevini üstlenen Kerem Tunçeri üstlenmiş olduğu görevinden istifa etmiştir.
Kendisine, kulübümüze vermiş olduğu hizmetler için teşekkür eder, kariyerinin devamında başarılar dileriz."
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