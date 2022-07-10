Galatasaray'da hedef 5-6 transfer daha

10 Temmuz 2022 Pazar, 07:00

Okan Buruk yönetiminde yeni sezonda şampiyonluğa ulaşacak bir kadro kurmak için çalışmalarını sürdüren Galatasaray, 5-6 transfer daha yapmayı planlıyor. Sarı-Kırmızılılar, özellikle stoper, ön libero, forvet arkası ve santrfor mevkilerine öncelik veriyor. İtalya’daki ilk etap transfer görüşmelerini tamamlayan Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur, Sarı-Kırmızılıların Avusturya kampına gelerek son durumla ilgili teknik direktör Buruk’la görüştü.

BOATENG LİSTE BAŞI

Galatasaray stoper arayışına girdi. 33 yaşındaki Alman futbolcu Jerome Boateng, Sarı-Kırmızılılara önerildi. Yönetim, tecrübeli oyuncunun sakatlık geçmişi ve sözleşme şartları konusunda araştırma içinde. Eski Galatasaraylı Denayer’e kulübün şartları sunuldu, gelecek yanıt bekleniyor.

GÖZLER GUEYE’DE

Ön libero için Paris Saint Germain’den Idrissa Gueye, G.Saray’ın transfer listesinde ilk sırada. Sarı-Kırmızılılar, Senegalli futbolcunun Fransız kulübüyle gerçekleştireceği görüşmeden çıkacak karara göre hamle yapacak ve transferde tüm şartlarını zorlayacak. Okan Buruk, takımın en kritik mevkisi için Gueye’nin alınmasında ısrarcı. Bu bölgenin diğer adayı Real Betis’ten William Carvalho ile de temaslar devam ediyor.

UMUT ’A ÜCRET ENGELİ

Galatasaray’ın 1.5 milyon Avro yıllık ücret üzerinden prensipte anlaştığı Umut Bozok’un transferi beklemeye alındı. 25 yaşındaki forvet, Sarı-Kırmızılılardan ilk yıl 1 milyon 750 bin Avro, ilerleyen seneler için 2 milyon Avro isteyince, yönetim görüşmeyi durdurdu. Benfica’nın İsviçreli golcüsü Haris Seferovic ise eğer satın alma opsiyonlu kiralık şekilde olursa kadroya katılacak. İlgilenilen Norveçli kanat forvet Ola Solbakken’in, Okan Buruk’un istediği oyuncu tipine uymadığından şu an geri planda olduğu kaydedildi.

MARCAO 15’E SEVİLLA’DA

Galatasaray’ın Brezilyalı stoperi Marcao’nun, 15 milyon Avro bonservis bedeli karşılığında Sevilla’ya transferi resmileşti. Marcao, İspanyol kulübüyle 5 yıllık sözleşme imzaladı.

OLIVEIRA İMZAYI ATTI

Sarı-Kırmızılıların, Porto’dan 3 milyon Avro bonservis ödeyerek transfer ettiği merkez orta saha oyuncusu Sergio Oliveira, 4 yıllık sözleşme imzaladı. Sarı-Kırmızılı formayı giyen 30 yaşındaki futbolcu, Avusturya kampına katılacak.