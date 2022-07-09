Son Dakika: Galatasaray, Sergio Oliveira'yı kadrosuna kattı

09 Temmuz 2022 Cumartesi, 20:08

Galatasaray, Sergio Oliveira'yı kadrosuna kattığını resmen açıkladı.

Sarı-kırmızılı takım, Portekizli futbolcu ile 4 yıllık anlaşma imzalandığını duyurdu.

Galatasaray Kulübü'nün Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yaptığı açıklamada, "Profesyonel futbolcu Sergio Miguel Relvas Gonçalves Pereira De Oliveira ve kulübü Futebol Clube Do Porto-Futebol, SAD ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun eski kulübüne 3.000.000 Euro tutarında transfer bedeli ödenecektir. Futbolcunun kendisiyle de 2022-2023 futbol sezonundan başlamak üzere 4 sezon için anlaşmaya varılmıştır. Buna göre her bir futbol sezonu için futbolcuya net 2.750.000 Euro sezonluk ücret ödenecektir" ifadeleri kullanıldı.

UEFA AVRUPA KONFERANS LİGİ'Nİ KAZANDI

Orta saha mevkisinde görev alan 30 yaşındaki Porto takımının oyuncusu Oliveira, geçen sezonun ikinci yarısını Roma'da kiralık olarak geçirdi. Futbolcu, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde zafere ulaşan Roma ve Porto'da geçen sezon toplam 45 maçta süre aldı.

Porto altyapısından yetişen Sergio Oliveira kiralık olarak Beira Mar, Mechelen, Penafiel, Paços Ferreira, Nantes, PAOK ve Roma'da oynadı.