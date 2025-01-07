Görüşmeler sürüyor: Galatasaray milli futbolcu için harekete geçti!

Yayınlanma: 07.01.2025 - 12:12

Güncelleme: 07.01.2025 - 12:12

Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen Galatasaray, ezeli rakibinin milli futbolcusunu renklerine bağlamak istediği iddia edildi.

Sabah'ta yer alan habere göre; sol bek arayışlarına hız veren Galatasaray'ın gündeminin ilk sırasında, Eren Elmalı var.

GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR

Milli futbolcu için Trabzonspor ile görüşmelerini sürdüren Galatasaray kısa süre içinde transferi tamamlama amacında. Eren Elmalı'nın transferle ilgili alınacak karara saygı duyacağını Trabzonspor yönetimine ilettiği haber detayında yer aldı.

2022 yılından beri Trabzonspor forması giyen Eren Elmalı, Kasımpaşa'dan 3.6 milyon Euro bedelle transfer edilmişti.

Bu sezon 19 maça çıkıp 1592 dakika süre alan 24 yaşındaki futbolcu, 1 asistlik skor katkısı verdi.