İsimleri Galatasaray ile anılıyordu: Fenerbahçe'den Berke Özer ve Ahmed Kutucu hamlesi!

Yayınlanma: 07.01.2025 - 11:41

Güncelleme: 07.01.2025 - 11:41

Takımdaki yerli havuzunu kaliteli isimlerle genişletmek isteyen Fenerbahçe'de rota Ahmed Kutucu ve Berke Özer oldu.

Sarı-lacivertlilerin, Eyüpspor forması giyen ve bu sezon adlarından sıkça söz ettiren 2 ismi kadrosuna katmak istediği öne sürüldü.

TRANSFER İÇİN İKNA EDİLDİ

Sabah'ta yer alan habere göre, Fenerbahçe'nin altyapısından yetişen Berke Özer'i ikna ettiği ve sezonun en dikkat çeken performanslarından birini sergileyen eldiven için kulüple pazarlıkların sürdüğü belirtildi.

Ahmed Kutucu'nun Jose Mourinho'nun gözdesi olduğu ifade edilirken, Eyüpspor'un 7 milyon Euro istediği aktarıldı.

Fenerbahçe'nin ise Eyüpspor'a takas artı para teklif ettiği iddia edildi. Transfer görüşmeleri devam ederken 2 futbolcunun akıbetinin ne olacağı merak konusu.