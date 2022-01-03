Galatasaray'da iki ayrılık kapıda: Luyindama ve Yedlin

03 Ocak 2022 Pazartesi, 16:08

Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısı sona ererken Galatasaray, transfer çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Sarı-kırmızılı takımda takımdan ayrılma iht

beIN Sports'un haberine göre Sacha Boey'in sahalara dönmesi ile birlikte sağ bekte DeAndre Yedlin'in forma giyme ihtimali artık çok düşük ve takım bulduğu takdirde Birleşik Amerikalı futbolcunun ayrılmasına izin verilecek. Bu durumda, sağ bekte Sacha Boey ile birlikte Oğulcan değerlendirilecek.

Sarı-kırmızılılarda sözleşmesi uzatılan Luyindama'nın ise kiralanması gündemde. Kongolu stoperin kariyerine Belçika'da devam etme ihtimali yüksek. 27 yaşındaki savunma oyuncusundan bonservis kazanmak isteyen Galatasaray, Luyindama'nın kiralanması durumunda sözleşmeye satın alma opsiyonu da eklemek istiyor.

Kerem Aktürkoğlu ve Marcao için Galatasaray'a ulaşan henüz resmi bir teklif yok ancak iki oyuncu da Fransız ve İtalyan ekiplerinin radarında. UEFA Avrupa Ligi'nde son 16'ya kalan sarı kırmızılılar, her iki isimden de yüksek bonsercis bedeli etmek istediği için iki oyuncunun devre arasında takımdan ayrılma ihtimalleri düşük gözüküyor.