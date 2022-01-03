Galatasaray'da iki ayrılık kapıda: Luyindama ve Yedlin
Süper Lig'in ilk yarısını 27 puanla 10. sırada tamamlayan Galatasaray'da transfer çalışmaları sürerken, takımdan ayrılacak isimler de netleşiyor. Sarı-kırmızılılarda kadroya yapılacak takviyelerin yanında, ayrılıklar da gündemde.
Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısı sona ererken Galatasaray, transfer çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Sarı-kırmızılı takımda takımdan ayrılma iht
beIN Sports'un haberine göre Sacha Boey'in sahalara dönmesi ile birlikte sağ bekte DeAndre Yedlin'in forma giyme ihtimali artık çok düşük ve takım bulduğu takdirde Birleşik Amerikalı futbolcunun ayrılmasına izin verilecek. Bu durumda, sağ bekte Sacha Boey ile birlikte Oğulcan değerlendirilecek.
Sarı-kırmızılılarda sözleşmesi uzatılan Luyindama'nın ise kiralanması gündemde. Kongolu stoperin kariyerine Belçika'da devam etme ihtimali yüksek. 27 yaşındaki savunma oyuncusundan bonservis kazanmak isteyen Galatasaray, Luyindama'nın kiralanması durumunda sözleşmeye satın alma opsiyonu da eklemek istiyor.
Kerem Aktürkoğlu ve Marcao için Galatasaray'a ulaşan henüz resmi bir teklif yok ancak iki oyuncu da Fransız ve İtalyan ekiplerinin radarında. UEFA Avrupa Ligi'nde son 16'ya kalan sarı kırmızılılar, her iki isimden de yüksek bonsercis bedeli etmek istediği için iki oyuncunun devre arasında takımdan ayrılma ihtimalleri düşük gözüküyor.
Video Haberler
- Osmangazi Köprüsü'nü kapattılar
- '75 yaşındayım böyle hükümet görmedim!'
- Canlı yayında enflasyona tepki: 'Çok ürkütücü'
- 2022'ye 'merhaba' dediler
- 2021'de de değişmedi: Öldürülmek istemiyoruz!
- Dünyada 2021: Gazze, Taliban ve kritik zirveler...
- 2021 bizden çok şey götürdü: Aramızdan ayrılan isimler
- Sporda 2021: Nefes kesen mücadeleler...
- Türkiye'de 2021: Yangın, sel, kapanma, kriz
- Maske takmayan şoförün pişkin davranışı
En Çok Okunan Haberler
- İşte Erdoğan'ın enflasyon planı
- İşte en düşük memur ve emekli maaşı
- AKP seçmeninden Erdoğan'a kötü haber
- Aralık ayı enflasyon verileri açıklandı
- Erzincan ve Van'da okullar tatil edildi
- İBB'den CNN Türk'e sert tepki
- Memur ve emeklinin zammı belli oldu
- Sigara ve alkolde ÖTV artışı
- AKP'de seçim hareketliliği
- Aracı olanlar dikkat! Dev zam geldi