TFF A Milli Takım Sorumlusu Hamit Altıntop'tan 'Ferdi Kadıoğlu' açıklaması
Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Ferdi Kadıoğlu'nun milli takım tercihi merak konusuyken TFF A Milli Takım Sorumlusu Hamit Altıntop'tan konuya dair bir açıklama geldi. Altıntop, "Ferdi, Türkiye’yi seçtiğini söyledi" dedi.
TFF A Milli Takım Sorumlusu Hamit Altıntop, Fenerbahçeli genç futbolcu Ferdi Kadıoğlu'nun milli takım tercihini duyurdu.
NTV Spor'un aktardığı haberde Altıntop, "Ferdi Kadıoğlu bizi aradı ve milli takım tercihinin Türkiye’den yana olduğunu ve Türkiye’yi seçtiğini söyledi. Mutlu olduk.” ifadelerini kullandı.
Ferdi Kadıoğlu'nun Türkiye'nin yanı sıra Hollanda ve Kanada'yı tercih etme hakkı da bulunuyordu.
Daha önce Hollanda alt yaş gruplarında forma giyen Ferdi Kadıoğlu, son olarak Hollanda U21 formasıyla 18 maçta 1 gole imza atmıştı.
SÖZLEŞME GÖRÜŞMELERİ SÜRÜYOR
Öte yandan Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu'nun sözleşmesiyle ilgili müzakereler sürüyor. Genç futbolcunun kontrat görüşmeleri olumlu giderken kısa süre içinde netlik kazanması bekleniyor.
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