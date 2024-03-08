Galatasaray'da ilklerin gecesi!

Galatasaray, Derrick Köhn ve Lucas Torreira ile Rizespor karşısında iki farklı üstünlüğü buldu. İki futbolcu da sarı-kırmızılı takımdaki ilk gollerini attı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08.03.2024 - 20:59
Galatasaray'da ilklerin gecesi!
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Galatasaray, sahasında Rizespor ile oynadığı maçta 31. dakikada durumu 2-0'a getirdi.

Sarı-kırmızılı takımda Derrick Köhn, 9. dakikada takımını 1-0 öne geçiren golü attı. Lucas Torreira ise 31. dakikada farkı ikiye çıkardı.

Köhn ve Lucas Torreira, bu golleriyle birlikte Galatasaray'da ilk kez gol sevinci yaşadı.


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