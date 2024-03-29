İtalyanlar duyurdu: Galatasaray'da Zaniolo gelişmesi!

Yayınlanma: 29.03.2024 - 09:21

Güncelleme: 29.03.2024 - 09:37

Bonservisi Galatasaray'da bulunan Nicolo Zaniolo, İtalyan ekibi Fiorentina'nın başlıca hedefleri arasında yer alıyor.

İtalyan basınından La Gazzetta dello Sport'un haberine göre; Nicolo Zaniolo'nun sezon sonunda Aston Villa'dan Galatasaray'a dönmesine kesin gözüyle bakılıyor.

FIORENTINA KİRALAMAK İSTİYOR

Haberde; Zaniolo'nun sezon sonunda yeniden İtalya'ya dönmesinin ihtimal dahilinde olduğu ancak Galatasaray'ın 20 milyon Euro gibi bir piyasa değeri belirlediği yıldız oyuncuya talip olan Fiorentina'nın bu fiyatı çok bulduğu ve kiralık olarak hamlede bulunmaya hazırlandığı kaydedildi.

Öte yandan haberde, Zaniolo'ya birçok İtalyan kulübünden ilgi olduğu ancak oyuncuya olan ilgisini en çok belli eden kulübün Fiorentina olduğuna yer verildi.

ZANIOLO'NUN ASTON VILLA PERFORMANSI

Nicolo Zaniolo, Aston Villa formasıyla bugüne dek 31 maça çıkarken, sahada kaldığı 1012 dakikada (maç başı ortalaması 32,6 dakika) 3 gol attı ve 11 sarı kart gördü.