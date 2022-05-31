Galatasaray'da Jean Michael Seri ile Henry Onyekuru haber bekliyor

31 Mayıs 2022 Salı, 10:20

Galatasaray'ın transfer gündeminde tekrardan Jean Michael Seri ve Henry Onyekuru rüzgarı esiyor.

Fanatik'in haberine göre, iki futbolcu da daha önce kiralık olarak formasını giydikleri sarı-kırmızılı kulübe geri dönmek istiyor. Championship'te şampiyon olarak Premier Lig'e yükselen Fulham'daki sözleşmesi biten ve serbest kalan Jean Michael Seri ile Olimpiakos'ta aradığını bulamayan, süre almakta dahi zorlanan ve ayrılık kararı veren Henry Onyekuru, Galatasaray'a haber yolladığı iddia edildi.

Seçim süreci nedeniyle herhangi bir somut adım atılamazken, oyunculara, "Bizden haber bekleyin" mesajı verildi. Galatasaray adına her iki oyuncuyla da görüşme yapıldığı ve son derece uygun maliyetlerle bir prensip anlaşması sağlandığı ifade ediliyor.