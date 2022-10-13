Galatasaray'da Juan Mata'dan flaş paylaşım!

Galatasaray'ın sezon başında bedelsiz olarak renklerine bağladığı Juan Mata, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

cumhuriyet.com.tr
13 Ekim 2022 Perşembe, 17:51
Galatasaray'da Juan Mata'dan flaş paylaşım!
Abone Ol google-news

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Juan Mata, sosyal medya hesabından flaş bir paylaşımda bulundu.

İspanyol oyuncu yaptığı paylaşımda, "Türkiye'de her şey yolunda" ifadelerini kullandı.

Mata'nın paylaşımda Manchester United'da performansının en üst seviyede olduğu döneme ait bir görseli kullanması ise dikkat çekti.


galatasaray juan mata manchester united türkiye

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler