Galatasaray'da Juan Mata'dan flaş paylaşım!
Galatasaray'ın sezon başında bedelsiz olarak renklerine bağladığı Juan Mata, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.
Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Juan Mata, sosyal medya hesabından flaş bir paylaşımda bulundu.
İspanyol oyuncu yaptığı paylaşımda, "Türkiye'de her şey yolunda" ifadelerini kullandı.
Mata'nın paylaşımda Manchester United'da performansının en üst seviyede olduğu döneme ait bir görseli kullanması ise dikkat çekti.
Video Haberler
- Otomobilini cep telefonu ile takas etti
- Plastik kaplardan yiyecek ve içecek tüketmemeli
- Gaziantep'te pamuk hasadı başladı
- Topluma hizmet dersinde Meriç Nehrinden çöp toplandı
- Sezonun ilk kestanesi, kilosu 250 liradan alındı
- 'Kargo almadın' dediler icra takibi başlattılar
- Endemik kelebeklerinin kanat desenleri elbise oldu
- Sokak hayvanlarına yuva
- 'Talimat' skandalı sonrası bu kez de 'altyazı' utancı!
- Ege'nin lezzetli yemekleri yolcularla buluştu
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Saray Rejimi’nin piyadesi...
- Türban önerisi AKP’yi böldü
- Kılıçdaroğlu'ndan 'Çelebi' yorumu
- Soylu'nun asıl planı ortaya çıktı
- İşte Erdoğan'ın faizden elde ettiği gelir
- 'Okula dönmesini tavsiye ediyorum'
- Meteoroloji'den sağanak uyarısı
- Kaşıkçı'nın yazdığı Washington Post'a ziyaret
- Belediye binasına silahlı saldırı
- ‘Nereye kaçtı bu Kılıçdaroğlu?’