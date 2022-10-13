Galatasaray'da Juan Mata'dan flaş paylaşım!

13 Ekim 2022 Perşembe, 17:51

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Juan Mata, sosyal medya hesabından flaş bir paylaşımda bulundu.

İspanyol oyuncu yaptığı paylaşımda, "Türkiye'de her şey yolunda" ifadelerini kullandı.

Mata'nın paylaşımda Manchester United'da performansının en üst seviyede olduğu döneme ait bir görseli kullanması ise dikkat çekti.