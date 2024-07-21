Galatasaray'da Julie Vanloo gelişmesi!

Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekibi Galatasaray Çağdaş Faktoring, 31 yaşındaki Belçikalı oyuncu Julie Vanloo'nun sözleşmesini uzattı.

AA
Yayınlanma: 21.07.2024 - 23:20
Galatasaray'da Julie Vanloo gelişmesi!
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Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımı, yeni sezon kadro planlaması kapsamında takımın tecrübeli oyuncularından Belçikalı Julie Vanloo'nun sözleşmesini uzattı.

43 MAÇTA FORMA GİYMİŞTİ

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Son olarak, Belçika Kadın Basketbol Milli Takımı'nın 2024 Paris Olimpiyatları kadrosuna seçilen başarılı oyuncumuzu kutlar, hem Olimpiyat Oyunları'nda hem de 2024/25 sezonunda Galatasaray formasıyla üstün başarılar dileriz" denildi.

Vanloo, geçen sezon toplamda 43 maçta forma giyerken 12.7 sayı, 2.6 ribaunt, 8.6 asist ortalamalarıyla oynamıştı.


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