Galatasaray'da Julie Vanloo gelişmesi!
Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekibi Galatasaray Çağdaş Faktoring, 31 yaşındaki Belçikalı oyuncu Julie Vanloo'nun sözleşmesini uzattı.
Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımı, yeni sezon kadro planlaması kapsamında takımın tecrübeli oyuncularından Belçikalı Julie Vanloo'nun sözleşmesini uzattı.
43 MAÇTA FORMA GİYMİŞTİ
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Son olarak, Belçika Kadın Basketbol Milli Takımı'nın 2024 Paris Olimpiyatları kadrosuna seçilen başarılı oyuncumuzu kutlar, hem Olimpiyat Oyunları'nda hem de 2024/25 sezonunda Galatasaray formasıyla üstün başarılar dileriz" denildi.
Vanloo, geçen sezon toplamda 43 maçta forma giyerken 12.7 sayı, 2.6 ribaunt, 8.6 asist ortalamalarıyla oynamıştı.
Julie Vanloo haberleri galatasaray haberleri Galatasaray Çağdaş Faktoring haberleri Kadınlar Basketbol Süper Ligi haberleri Sözleşme haberleri
Spor Haberleri
- Hatayspor, Sepahan ile yenişemedi!
- Galatasaray'da Julie Vanloo gelişmesi!
- Letonya'da Rovanpera'dan 39 saniyelik fark!
- Galatasaray'dan Vecino iddialarına yanıt!
- Pogacar Fransa Bisiklet Turu'nda zafere ulaştı!
- Genç milliler İzlanda'ya diş geçiremedi
- Sakaryaspor'dan savunmaya takviye!
- Eda Erdem'den Paris 2024 hedefi!
- 'O oyuncu Galatasaray'ın gündeminden çıktı'
- Piastri Macaristan'da bir ilki başardı!
En Çok Okunan Haberler
-
- Financial Times'tan 'Türkiye' uyarısı
- Deutsche Bank, Türkiye için tarih verdi
- Emekli maaşında büyük tehlike...
- Erdoğan yanıt verdi: Emeklilik sistemi değişiyor mu?
- ABD Başkanı Joe Biden yarıştan çekildi!
- '3. Dünya Savaşı'na giriyoruz'
- Tuba Büyüküstün Seda Bakan'ı galada fena bozdu
- Türkeş kardeşlerin arasına 'Kavala' girdi
- Kızılay’a çifte maaş
- ‘Bu akrabalarımızı kayıracaksınız’