Galatasaray'da Kaan Ayhan için lisans gelişmesi

Yayınlanma: 31 Ocak 2023 - 17:50

Güncelleme: 31 Ocak 2023 - 17:50

Ümraniyespor ile karşı karşıya gelecek olan Galatasaray'da yeni bir gelişme yaşandı.

Sarı-kırmızılı takım, yeni transferi Kaan Ayhan'ın lisansını çıkarttı.

ÜMRANİYESPOR MAÇINDA FORMA GİYEBİLECEK

Teknik direktör Okan Buruk'un şans vermesi halinde başarılı oyuncu Ümraniyespor maçında sahada olacak.

Galatasaray, tecrübeli oyuncuyu şartlı satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiralamıştı.