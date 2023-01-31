Galatasaray'da Kaan Ayhan için lisans gelişmesi
Süper Lig'in 22. haftasında kendi sahasında çarşamba günü Ümraniyespor'u ağırlayacak Galatasaray, yeni transferi Kaan Ayhan'ın lisansını çıkarttı.
Ümraniyespor ile karşı karşıya gelecek olan Galatasaray'da yeni bir gelişme yaşandı.
Sarı-kırmızılı takım, yeni transferi Kaan Ayhan'ın lisansını çıkarttı.
ÜMRANİYESPOR MAÇINDA FORMA GİYEBİLECEK
Teknik direktör Okan Buruk'un şans vermesi halinde başarılı oyuncu Ümraniyespor maçında sahada olacak.
Galatasaray, tecrübeli oyuncuyu şartlı satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiralamıştı.
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