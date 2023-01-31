Galatasaray'da ayrılık! İspanya'ya gidiyor...
Benfica Kulübü, Galatasaray'da beklenen performansı sergileyemeyen İsviçreli futbolcu Haris Seferovic'i, İspanya ekibi Celta Vigo'ya gönderiyor.
Galatasaray'ın İsviçreli futbolcusu Haris Seferovic'in kiralık transferi için Kasımpaşa ile anlaşmasının ardından Benfica devreye girdi ve futbolcunun yeni takımı Celta Vigo oldu.
Sporx'te yer alan habere göre, 30 yaşındaki golcünün bonservisini elinde bulunduran Benfica, Seferovic için kiralık transferi için Celta Vigo anlaşma sağlandığını ve Kasımpaşa'ya transferin gerçekleşmeyeceğini bildirdi.
Haris Seferovic
Haris Seferovic sağlık kontrollerinden geçmek ve sözleşmeye imza atmak için İspanya'ya gitti.
Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna kattığı Haris Seferovic, 10 Süper Lig maçında 380 dakika forma giydi ama gol atamadı. İsviçreli futbolcu, 3 Türkiye Kupası maçında ise 2 gol kaydetti.
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