Galatasaray Çağdaş Faktoring, Avrupa Kupası'nda çeyrek final için sahaya çıkıyor

FIBA Avrupa Kupası son 16 turu rövanş maçında yarın Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımı, deplasmanda Fransa'nın BLMA ekibiyle karşı karşıya gelecek.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 31 Ocak 2023 - 12:42
Galatasaray Çağdaş Faktoring, Avrupa Kupası'nda çeyrek final için sahaya çıkıyor
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Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası son 16 turu rövanş maçında yarın deplasmanda Fransa'nın BLMA ekibiyle karşı karşıya gelecek.

Lattes Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka, TSİ 22.00'de başlayacak.

Eşleşmede İstanbul'da oynanan ilk maçı 88-75 kazanan Galatasaray Çağdaş Faktoring, rakibi karşısında yarın istediği skoru alması halinde adını çeyrek finale yazdıracak.


Galatasaray Çağdaş Faktoring FIBA Avrupa Kupası BLMA

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