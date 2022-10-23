Galatasaray'da Kazımcan Karataş sakatlandı
Galatasaray'ın Alanyaspor'u ağırladığı maçta sarı-kırmızılı futbolcu Kazımcan Karataş oyuna devam edemedi.
Galatasaray'ın Alanyaspor'u ağırladığı maçta sarı-kırmızılı takımda sakatlık yaşandı.
Sarı-kırmızılı takımın 19 yaşındaki sol beki Kazımcan Karataş, Alanyaspor karşılaşmasında oyuna devam edemedi.
Kazımcan Karataş, 59. dakikada oyundan çıktı ve yerini Berkan Kutlu'ya bıraktı.
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