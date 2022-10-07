Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu boğaz enfeksiyonu nedeniyle idmana çıkmadı

Süper Lig'in 9. haftasını bay geçen Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu boğaz enfeksiyonu nedeniyle bu sabahki idmanda yer almadı.

cumhuriyet.com.tr
07 Ekim 2022 Cuma, 12:04
Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu boğaz enfeksiyonu nedeniyle idmana çıkmadı
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Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Galatasaray, 10. haftada oynayacağı Yukatel Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürüyor.

Sarı-kırmızılı ekibin Florya Metin Oktay Tesisleri'nde bu sabah gerçekleştirdiği antrenmanda Kerem Aktürkoğlu yer almadı.

Kulüp televizyonundan yapılan açıklamada, 23 yaşındaki futbolcunun boğaz enfeksiyonu sebebiyle bu sabahki idmana katılmadığı belirtildi.


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