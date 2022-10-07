Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu boğaz enfeksiyonu nedeniyle idmana çıkmadı
Süper Lig'in 9. haftasını bay geçen Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu boğaz enfeksiyonu nedeniyle bu sabahki idmanda yer almadı.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Galatasaray, 10. haftada oynayacağı Yukatel Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürüyor.
Sarı-kırmızılı ekibin Florya Metin Oktay Tesisleri'nde bu sabah gerçekleştirdiği antrenmanda Kerem Aktürkoğlu yer almadı.
Kulüp televizyonundan yapılan açıklamada, 23 yaşındaki futbolcunun boğaz enfeksiyonu sebebiyle bu sabahki idmana katılmadığı belirtildi.
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