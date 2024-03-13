Galatasaray'da Kerem Demirbay fırtınası!

Süper Lig ekibi Galatasaray'ın orta sahası Kerem Demirbay, son maçlardaki performansı ile dikkatleri üzerine çekti. Demirbay, sarı-kırmızılı forma ile çıktığı son 16 maçta 11 gole doğrudan katkıda bulundu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.03.2024 - 10:18
Galatasaray'da Kerem Demirbay fırtınası!
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Galatasaray’da Kerem Demirbay, sezonun en kritik döneminde yükselen formu ve skor katkısıyla dikkat çekiyor.

Bayer Leverkusen’den transfer edilen Kerem, ilk maçlarda beklentileri karşılayamamıştı. Takımdan ayrılma ihtimali de konuşulan 30 yaşındaki oyuncu, ligin ikinci yarısıyla birlikte istenilen performansı sergilemeye başladı.

SON 16 MAÇTA 11 GOLE KATKI

Tecrübeli futbolcu, sarı-kırmızılı formayla çıktığı son 16 maçta 6 gol atıp, 5 asist üretti. 30 yaşındaki futbolcu, Galatasaray’ın üç kulvarda oynadığı son 21 maçın 18’ine 11’de başladı.


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