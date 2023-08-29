Galatasaray'da Kerem Demirbay ve Tete ilk kez 11'de

Yayınlanma: 29.08.2023 - 22:33

Güncelleme: 29.08.2023 - 22:46

Sarı-kırmızılı takımın rakibini geçen hafta Norveç'te 3-2 yendiği maçta görev alan oyunculardan Berkan Kutlu ve Sergio Oliveira yedeğe çekilirken, Yunus Akgün de İngiltere'nin Leicester City ekibine transfer oldu. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, rövanş maçında bu futbolcuların yerlerine Lucas Torreira, Kerem Demirbay ve Tete'yi görevlendirdi.

Galatasaray, maça Fernando Muslera, Sacha Boey, Victor Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Angelino, Lucas Torreira, Kerem Demirbay, Tete, Dries Mertens, Kerem Aktürkoğlu ve Mauro Icardi ile başladı.

Sarı-kırmızılı ekibin yedeklerinde ise Berkan Kutlu ve Sergio Oliveira'nın yanı sıra Günay Güvenç, Leo Dubois, Halil Dervişoğlu, Kaan Ayhan, Emin Bayram, Barış Alper Yılmaz, Ali Turap Bülbül, Baran Aksaka, Kazamcın Karataş ve Cedric Bakambu yer aldı.

TETE VE KEREM DEMİRBAY İLK KEZ 11'DE

Galatasaray'ın yeni transferleri Tete ve Kerem Demirbay, bu sezon ilk kez bir resmi maça ilk 11'de başladı.

Brezilyalı futbolcu Tete, Molde ile oynanan ilk maçta sonradan oyuna girmişti.

Kerem Demirbay ise Trendyol Süper Lig'de iki maçta yedekten oyuna dahil olmuştu.

FREDRIK MIDTSJÖ KADRODA YOK

Galatasaray'da Pendikspor'a transfer olacağına yönelik haberler çıkan Norveçli futbolcu Fredrik Midtsjö, maçın kadrosunda yer almadı.

Karşılaşmanın dün düzenlenen basın toplantısına katılan Midtsjö, Molde karşısında 3-2 kazanılan ilk maçın son golünü atmıştı.

Molde'nin basın toplantısına katılan Galatasaray'ın eski futbolcusu Martin Linnes de sakatlığı nedeniyle maçın kadrosunda yer almadı.

MOLDE'DE TEK DEĞİŞİKLİK

Molde'de teknik direktör Erling Moe, ilk maça göre kadroda tek değişiklik yaptı.

Norveç ekibinde Kristian Eriksen yedeğe çekilirken, yerine Markus Kaasa ilk 11'de görevlendirildi.

Molde müsabakaya Jacop Karlstrom, Eirik Haugan, Martin Bjornbak, Martin Ellingsen, Erling Knudtzon, Markus Kaasa, Sivert Mannsverk, Emil Breivik, Kristoffer Haugen, Magnus Wolff Eikrem ve Ola Brynhildsen 11'i ile çıktı.

TARAFTAR STADI TAMAMEN DOLDURDU

Galatasaraylı taraftarlar, önemli karşılaşmada sarı-kırmızılı takıma büyük destek verdi.

Müsabakaya yoğun ilgi gösteren taraftarlar, RAMS Park'ın tribünlerini tamamen doldurdu.

Taraftarlar, yaptıkları tezahürat ve söyledikleri marşlarla takımlarını destekledi.