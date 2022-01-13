Galatasaray’da Marc Gonzalo Martinez tepkisi büyüyor

13 Ocak 2022 Perşembe, 16:45

Galatasaray’da Fatih Terim’in ayrılığının hemen ardından takımın başına getirilen teknik direktör Domenec Torrent’in tercümanı Marc Gonzalo Martinez krize neden oldu.

12 yıl görev yaptığı Galatasaray’dan Fatih Terim ile birlikte ayrılan Mert Çetin’in yerine göreve getirilen Gonzalo Martinez’in eski paylaşımları tepki çekti. Kasımpaşa’da 7 yıl görev yapan 49 yaşındaki İspanyol’un daha önce Galatasaray’a ‘malum takım’ dediği, Beşiktaşlı olduğunu söylediği ve Fenerbahçe Kart reklamında oynadığı ortaya çıktı.

Florya’daki ilk idmanda Torrent’in yanında olan Marc Gonzalo Martinez'in, bugünkü idmanda yer almadığı iddia edildi.

“MALUM TAKIM ŞANS VERMEDİ”

2019 yılında Galatasaray’ın eski futbolcularından Marcelo Carrusca’nın formasıyla çektirdiği bir fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşan Martinez yine dikkat çeken bir ifade kullanıp not olarak “Çok yetenekli bir futbolcuydu ama malum takım ona şans vermedi” düşmüş.

Öte yandan Martinez’in 2 sezon önce Şampiyonlar Ligi’ndeki Galatasaray-PSG maçında Fransız ekibinin formasıyla deplasman tribününde maç izlediği ortaya çıktı.

FENERBAHÇE KART REKLAMI

Fatih Terim’in ayrılı nedeniyle Galatasaray taraftarı iki bölünürken, Terim’in gitmesine tepki gösteren sarı-kırmızılı taraftarlar yeni tercümanın geçmişi sonrası iyice çılgına döndü!

Martinez’in paylaşımlarının yanı sıra Fenerbahçe reklamında oynadığı ortaya çıktı. Reklam filminde Fenerbahçe forması da giyen Martinez’in, Arka Sokaklar ve Akasya Durağı gibi popüler dizilerde de minik roller aldığı ortaya çıktı.

METİN ÖZTÜRK DE TEPKİ GÖSTERDİ

Eski başkan adayı Metin Öztürk, kendisine ait resmi sosyal medya hesabından konu hakkında paylaşım yaparak "Tercümanımız Mert Çetin'in yerine getirilen Marc Gonzalo Martinez, bir şov programında Beşiktaşlı olduğunu söylüyor, Galatasaray'a "malum takım" diyor, siz de onu alıp iletişimimizde köprü olma görevi veriyorsunuz öyle mi?" demişti.







