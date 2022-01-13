Metin Öztürk'ten Galatasaray'a "Marc Gonzalo" eleştirisi
Galatasaray'ın son seçiminde aday olan divan kurulu üyesi Metin Öztürk, Domenec Torrent'in ekibine katılan Marc Gonzalo Martinez'le ilgili eleştiride bulundu
Fatih Terim ile yollarını ayıran Galatasaray’da sular durulmuyor. Domenec Torrent’in göreve getirilmesinin ardından Florya’daki ekibinde büyük kısmı değişti. Tercüman Mert Çetin'in yerine göreve getirilen Marc Gonzalo Martinez Galatasaray’ın teknik ekibine katıldı fakat Martinez’in daha önce yaptığı bir paylaşım eski başkan adayı Metin Öztürk'ün tepkisini çekti.
İddialara göre Marc Gonzalo Martinez daha önce Instagram hesabından yaptığı bir paylaşımda Galatasaray’dan ‘malum takım’ olarak bahsetmiş ve bir dönem sarı kırmızılı ekipte forma giyen Carussca isimli futbolcuya yeteri kadar şans verilmediği iddiasıyla tepki göstermiş.
Eski başkan adayı Metin Öztürk de, kendisine ait resmi sosyal medya hesabından konu hakkında paylaşım yaparak "Tercümanımız Mert Çetin'in yerine getirilen Marc Gonzalo Martinez, bir şov programında Beşiktaşlı olduğunu söylüyor, Galatasaray'a "malum takım" diyor, siz de onu alıp iletişimimizde köprü olma görevi veriyorsunuz öyle mi?" dedi.
Tercümanımız Mert Çetin'in yerine getirilen Marc Gonzalo Martinez, bir şov programında Beşiktaşlı olduğunu söylüyor, Galatasaray'a "malum takım" diyor, siz de onu alıp iletişimimizde köprü olma görevi veriyorsunuz öyle mi? pic.twitter.com/Pua4DIEHgn— Metin Öztürk (@Metinozturk1905) January 13, 2022
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