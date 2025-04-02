Galatasaray'da Mario Lemina şoku! Maçı tamamlayamadı...
Galatasaray'da Mario Lemina, Fenerbahçe derbisinde sakatlık yaşadı ve oyundan çıktı.
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Fenerbahçe ile karşılaşan Galatasaray'da bir sakatlık yaşandı.
Sarı-kırmızılılarda maça ilk 11'de başlayan Mario Lemina, sakatlandı ve oyundan çıkmak zorunda kaldı.
Galatasaray'da sakatlanan Lemina yerine 61. dakikada Przemyslaw Frankowski oyuna dahil oldu.
Etiketler: #galatasaray #Mario Lemina #sakatlık #fenerbahçe
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