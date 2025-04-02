Galatasaray'da Mario Lemina şoku! Maçı tamamlayamadı...

Galatasaray'da Mario Lemina, Fenerbahçe derbisinde sakatlık yaşadı ve oyundan çıktı.

Galatasaray'da Mario Lemina şoku! Maçı tamamlayamadı...
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 02.04.2025 - 22:25

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Fenerbahçe ile karşılaşan Galatasaray'da bir sakatlık yaşandı.

Sarı-kırmızılılarda maça ilk 11'de başlayan Mario Lemina, sakatlandı ve oyundan çıkmak zorunda kaldı.

Galatasaray'da sakatlanan Lemina yerine 61. dakikada Przemyslaw Frankowski oyuna dahil oldu.


Etiketler: #galatasaray #Mario Lemina #sakatlık #fenerbahçe
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