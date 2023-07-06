Galatasaray'da Mathias Ross kiralık gönderilecek

Galatasaray, geçen sezon kadrosuna kattığı Mathias Ross'u tecrübe kazanması için kiralık olarak göndermeyi planlıyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.07.2023 - 15:37
Galatasaray'da Mathias Ross kiralık gönderilecek
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Galatasaray, geçen sezon kadrosuna kattığı Mathias Ross'u kiralık göndermeyi planlıyor.

Sporx'in haberine göre, sarı-kırmızılı teknik heyet, 22 yaşındaki futbolcunun oynayıp gelişmesini istiyor.

AYRILMAYA SICAK BAKIYOR

22 yaşındaki futbolcu da, daha fazla forma şansı bulmak için ayrılmaya sıcak bakıyor.

Danimarkalı futbolcunun, hem yurt içinden hem de yurt dışından birçok talibi var. Ross'un geleceğinin kısa süre içerisinde netlik kazanması bekleniyor.

Galatasaray, Ross'u geçen sezon Aalborg'tan kadrosuna katmıştı. Genç oyuncu, şu ana kadar sarı-kırmızılı forma altında 2 maçta sahaya çıktı.


Mathias Ross galatasaray

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