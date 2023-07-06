Galatasaray'da Mathias Ross kiralık gönderilecek
Galatasaray, geçen sezon kadrosuna kattığı Mathias Ross'u tecrübe kazanması için kiralık olarak göndermeyi planlıyor.
Galatasaray, geçen sezon kadrosuna kattığı Mathias Ross'u kiralık göndermeyi planlıyor.
Sporx'in haberine göre, sarı-kırmızılı teknik heyet, 22 yaşındaki futbolcunun oynayıp gelişmesini istiyor.
AYRILMAYA SICAK BAKIYOR
22 yaşındaki futbolcu da, daha fazla forma şansı bulmak için ayrılmaya sıcak bakıyor.
Danimarkalı futbolcunun, hem yurt içinden hem de yurt dışından birçok talibi var. Ross'un geleceğinin kısa süre içerisinde netlik kazanması bekleniyor.
Galatasaray, Ross'u geçen sezon Aalborg'tan kadrosuna katmıştı. Genç oyuncu, şu ana kadar sarı-kırmızılı forma altında 2 maçta sahaya çıktı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Bedeviye esir düştün Türkiye
- Yargıtay 'tahliye edilmeli' dedi
- 'Bu nasıl bir aldatmaca!'
- Maaşlarda adaletsizlik
- Emekliye refah payı olacak mı?
- 'Sağlık hizmetleri aksayacak'
- Bakanlıktan 'ikinci el otomobil' açıklaması
- Ölü balinanın bağırsağından bir servet çıktı!
- Mahkemeden tazminat kararı!
- Tutuklanan lise öğrencisi hakkında yeni gelişme!