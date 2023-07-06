Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, Galatasaray galibiyetini yorumladı

Galatasaray ile Hull City'nin karşılaştığı hazırlık maçının ardından açıklamalarda bulunan Acun Ilıcalı, "Bizim takım için ümit verici bir maç oldu. Takımın maça geri dönmesi ve üst üste goller atması bizi çok mutlu etti" dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.07.2023 - 09:19
Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, Galatasaray galibiyetini yorumladı
Abone Ol google-news

Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray ile Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiliz ekibi Hull City, hazırlık maçında karşı karşıya geldi.

Kocaeli Stadyumu'nda oynanan ve Hull City'nin 4-3 galibiyetiyle sonuçlanan maçın ardından Acun Ilıcalı önemli açıklamalarda bulundu.

"SKORA KONSANTRE OLMAMAK LAZIM"

Ilıcalı, "Bunlar hazırlık maçları. Hazırlık maçlarında her türlü sonuç olur zaten. İki takım da hatalarını arıyor. O yüzden skora çok konsantre olmamak lazım. Fakat bizim takım için ümit verici bir maç oldu. Takımın maça geri dönmesi ve üst üste goller atması bizi çok mutlu etti" sözlerini sarf etti.

"BENİ MUTLU ETTİ"

Acun Ilıcalı, ayrıca, "Uzun bir yolculuk. Daha çok hazırlık maçı var. Bizim için büyük bir mutluluktu bugün. Ambiyans çok güzeldi. Bu kadar güzel insanı bir arada görmek beni mutlu etti. Kocaeli çok önem verdiğim, benim için önemli bir yer. Amcam Kocaeli'de yaşadı. Biz Erzurumluyuz ama ailemiz uzun süre Kocaeli'de yaşadı. Annemlerin mezarı da Kocaeli'de. O yüzden Kocaeli'nin kalbimdeki yeri çok farklı. Çok da iyi bilirim Kocaeli'yi ve severim" diye konuştu.


galatasaray acun ılıcalı hull city

İlgili Haberler

Acun Ilıcalı'dan Galatasaray - Hull City paylaşımı

Acun Ilıcalı'dan Galatasaray - Hull City paylaşımı
Acun Ilıcalı'dan Ozan Tufan iddialarına yanıt!

Acun Ilıcalı'dan Ozan Tufan iddialarına yanıt!
Shelbourne FC'nin sahibi Acun Ilıcalı yeni projelerini açıkladı!

Shelbourne FC'nin sahibi Acun Ilıcalı yeni projelerini açıkladı!

En Çok Okunan Haberler