Galatasaray, Mauro Icardi transferi için limitleri zorluyor

Galatasaray, geçen sezon şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Mauro Icardi'yi transfer etmek için tüm şartları zorluyor.

Cumhuriyet
Yayınlanma: 06.07.2023 - 10:09
Galatasaray, Mauro Icardi transferi için limitleri zorluyor
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Galatasaray yönetimi, teknik direktör Okan Buruk'un yeniden takıma katılmasını istediği Mauro Icardi için tüm şartları zorluyor.

Paris Saint Germain ile 1 yıl daha sözleşmesi olan ve bazı Suudi Arabistan takımlarının yüksek kontrat sunduğu Arjantinli futbolcu henüz kararını vermedi.

SPONSOR DESTEĞİ ALINACAK

Galatasaray Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur, yurtdışından dönüp önceki gece Okan Buruk ile transfer toplantısı yaptı.

Sarı-kırmızılılar, Icardi'nin yıllık ücreti için sponsorların da katkısıyla 7 milyon Euro'lara kadar çıkmayı zorlayacak.  Bir yandan da Paris Saint-Germain ile bonservis pazarlığı sürecek. 

Erden Timur, acele hareket etmeden en doğru maliyetle bu transferi tamamlamak için yoğun mesai harcıyor. 


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