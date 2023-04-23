Galatasaray'da Mauro Icardi'den Fatih Karagümrük kararı
Süper Lig'in 31. haftasında kendi sahasında Fatih Karagümrük ile karşılaşacak Galatasaray'da Arjantinli golcü Mauro Icardi'nin sakatlık durumu merak ediliyor.
Lider Galatasaray'da Corendon Alanyaspor'la hafta arası oynanan son maçta sakatlanan ve yapılan kontrollerinde sol arka adalesinde orta derece zorlanma tespit edilen Mauro Icardi iyileşebilmek için olağanüstü bir çaba harcıyor.
Milliyet'in haberine göre Arjantinli golcü sağlık heyetinin, "Karagümrük maçında oynaması Beşiktaş derbisi öncesinde riskli. Bu tarz sakatlıklarda 2-3 hafta oynamayanlar da var" raporuna rağmen oynama isteğini teknik patron Okan Buruk'a iletti. Önceki gün tam 9 saat dün ise 4 saat tedavi olan yıldız futbolcunun son durumunun bu sabah ele alınacağı bildirildi. Mauro Icardi'nin kendisini iyi hissetmesi durumunda kadroya dahil edileceği ama 11'de olmayacağı belirtildi.
BEŞİKTAŞ DERBİSİ DÜŞÜNÜLÜYOR
Beşiktaş ile 30 Nisan Pazar günü deplasmanda oynanacak şampiyonluk yolundaki kritik derbi öncesi herhangi bir olumsuzluk yaşanmasından çekinildiği bildirildi. Okan Buruk'un Icardi'nin yokluğunda antrenmanlarda Gomis ve Zaniolo'yu 11'de denediği ama hangi futbolcuyla maça başlayacağı konusunda kesin bir karar vermediği bildirildi. Sarı-kırmızılı hocanın bunun dışında kadroda değişiklik yapmayacağı ifade edildi.
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