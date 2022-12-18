Galatasaray'dan Mauro Icardi açıklaması
Galatasaraylı futbolcu Mauro Icardi'nin tedavi için gittiği Arjantin'den İstanbul'a döndüğü açıklandı.
Galatasaray, Arjantinli golcüsü Mauro Icardi'nin dün İstanbul'a geldiğini ve bugün de Florya Metin Oktay Tesisleri'nde kontrollerinin ardından fizyoterapistler eşliğinde çalışmalarına devam ettiğini açıkladı.
Sarı-kırmızılıların sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan paylaşımda, "Dün akşam saatlerinde İstanbul’a gelen futbolcumuz Mauro Icardi, bu sabah Florya’da kulüp doktorumuzun kontrollerinin ardından fizyoterapistler eşliğinde çalışmalarına kaldığı yerden devam etti" denildi.
Icardi, tedavi için ülkesi Arjantin'e gitmişti.
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