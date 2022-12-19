Galatasaraylı futbolcu Mauro Icardi'den Lionel Messi mesajı

19 Aralık 2022 Pazartesi, 13:04

Galatasaray'ın PSG'den 1 yıllığına kiraladığı golcü futbolcu Mauro Icardi ligin son bölümünde fırtına gibi eserken attığı gollerle dikkat çekmişti. Yıldız futbolcu performansına rağmen Arjantin'in Dünya Kupası kadrosuna alınmamıştı. Icardi Arjantin'in Dünya Kupası'nı kazanmasının ardından paylaşımda bulundu.

DÜNYA KUPASI'NA GİDEMEDİ

Arjantin Milli Takım formasını 8 kez terleten 29 yaşındaki golcü 2022 Katar Dünya Kupası kadrosuna dahil edilmemişti. Messi'nin takıma katılmasının ardından PSG'de gözden düşen Icardi'nin Galatasaray'da iyi performans göstermesine rağmen kadroya alınmama nedeninin Messi olduğu iddia edilmişti.

WANDA NARA FİNALİ İZLEMEYE GİTTİ

Icardi ile yakın zamanda boşanan ve bir süredir Arjantin'de bulunan Wanda Nara ise çocukları ile birlikte finali izlemek için soluğu Katar'da kaldı. Nara ve çocukları Fransa - Arjantin finalini tribünden takip etti.

ŞAMPİYON ARJANTİN!

2022 Dünya Kupası Finali'nde 90 dakikası 2-2, uzatma dakikaları 3-3 sona eren maçta penaltılarda Fransa'ya üstünlük kuran Lionel Messi önderliğinde Arjantin, tarihindeki 3. Dünya Kupası şampiyonluğunu elde etti. 35 yaşındaki yıldız solak, efsane Diego Maradona'nın 1986'da yaptığı gibi Arjantin'i şampiyon yaptı, ülkesiyle Copa America'dan (2021) sonra ikinci zaferini yaşadı.

ICARDI'DEN MESSI PAYLAŞIMI

Arjantin'in kupayı kazanmasının ardından Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi'den şampiyonluk ve Messi paylaşımı geldi. Instagram hesabından paylaşım yapan Arjantinli golcü "İşte şampiyon Arjantin. Tebrikler Messi. Bu kupayı en fazla sen hak ettin. Bunun için çok mücadele verdin" ifadelerini kullandı.