Galatasaraylı futbolcu Mauro Icardi'den Lionel Messi mesajı
Galatasaray'ın golcü futbolcusu Mauro Icardi, Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nı şampiyonluk ile tamamlayan Arjantinli futbolcu Lionel Messi'yi sosyal medya hesabından tebrik etti.
Galatasaray'ın PSG'den 1 yıllığına kiraladığı golcü futbolcu Mauro Icardi ligin son bölümünde fırtına gibi eserken attığı gollerle dikkat çekmişti. Yıldız futbolcu performansına rağmen Arjantin'in Dünya Kupası kadrosuna alınmamıştı. Icardi Arjantin'in Dünya Kupası'nı kazanmasının ardından paylaşımda bulundu.
DÜNYA KUPASI'NA GİDEMEDİ
Arjantin Milli Takım formasını 8 kez terleten 29 yaşındaki golcü 2022 Katar Dünya Kupası kadrosuna dahil edilmemişti. Messi'nin takıma katılmasının ardından PSG'de gözden düşen Icardi'nin Galatasaray'da iyi performans göstermesine rağmen kadroya alınmama nedeninin Messi olduğu iddia edilmişti.
WANDA NARA FİNALİ İZLEMEYE GİTTİ
Icardi ile yakın zamanda boşanan ve bir süredir Arjantin'de bulunan Wanda Nara ise çocukları ile birlikte finali izlemek için soluğu Katar'da kaldı. Nara ve çocukları Fransa - Arjantin finalini tribünden takip etti.
ŞAMPİYON ARJANTİN!
2022 Dünya Kupası Finali'nde 90 dakikası 2-2, uzatma dakikaları 3-3 sona eren maçta penaltılarda Fransa'ya üstünlük kuran Lionel Messi önderliğinde Arjantin, tarihindeki 3. Dünya Kupası şampiyonluğunu elde etti. 35 yaşındaki yıldız solak, efsane Diego Maradona'nın 1986'da yaptığı gibi Arjantin'i şampiyon yaptı, ülkesiyle Copa America'dan (2021) sonra ikinci zaferini yaşadı.
ICARDI'DEN MESSI PAYLAŞIMI
Arjantin'in kupayı kazanmasının ardından Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi'den şampiyonluk ve Messi paylaşımı geldi. Instagram hesabından paylaşım yapan Arjantinli golcü "İşte şampiyon Arjantin. Tebrikler Messi. Bu kupayı en fazla sen hak ettin. Bunun için çok mücadele verdin" ifadelerini kullandı.
Video Haberler
- Mühendisliği bıraktı, Elazığ’da bir ilki başardı
- Denizi olmayan şehirden tonla balık ihraç ediliyor
- Kokina çiçekleri yılbaşına hazır
- Tunceli’de sokak köpeği, kediyi emzirdi
- 2 bin 700 kanser hastasına ücretsiz peruk ulaştırdılar
- Yaptığı teleskopla güneş ve ayı yıl boyunca görüntülüyor
- Palandöken, sezonu suni karla açtı
- Hindinin fiyatı, kilosuna göre bin lirayı buluyor
- Özel öğrencilere okul bahçesinde doğayla iç içe eğitim
- Halit Kıvanç'ın adı stada verildi
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Demokrasiyi zehirliyorlar'
- İşte AKP'nin İBB hesabı
- YSK Başkanı'ndan yeni 'siyasi yasak' açıklaması
- Hatay'da art arda korkutan deprem
- İmamoğlu açıklaması: İstinaf ve Yargıtay onadığı anda...
- Nerden baksan tutarsızlık nerden baksan...
- Camide düğün yaptılar, pasta kestiler
- Silivri Cezaevi'ndeki Göktaş'tan ilk açıklama
- Özlem Yıldız'dan 'Mehmet Ali Erbil' itirafı
- İşte partilerin oy oranı bir yılda nasıl değişti?