Galatasaray'da Metehan Balcı, Manisa'ya kiralandı

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Manisa FK, Galatasaray'ın genç stoperi Metehan Balcı'yı sezon sonuna kadar kiraladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02 Şubat 2023 - 20:39
Galatasaray'da Metehan Balcı, Manisa'ya kiralandı
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Manisa Futbol Kulübü, savunmasına takviye gerçekleştirdi.

Siyah-beyazlılar Galatasaray'ın genç stoperi Metehan Balcı'yı sezon sonuna kadar kiraladı. Sarı-kırmızılıların altyapısından yetişen 20 yaşındaki futbolcu, geçen sezon İskenderunspor'da kiralık olarak forma giymişti. 

İşte Galatasaray'dan yapılan açıklama:

"Profesyonel futbolcumuz Metehan Baltacı'nın, 2022-2023 futbol sezonu sonuna kadar geçici transferi konusunda Manisa Futbol Yatırımları A.Ş. ile anlaşmaya varılmıştır."


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