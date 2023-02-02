Galatasaray'da Metehan Balcı, Manisa'ya kiralandı
Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Manisa FK, Galatasaray'ın genç stoperi Metehan Balcı'yı sezon sonuna kadar kiraladı.
Manisa Futbol Kulübü, savunmasına takviye gerçekleştirdi.
Siyah-beyazlılar Galatasaray'ın genç stoperi Metehan Balcı'yı sezon sonuna kadar kiraladı. Sarı-kırmızılıların altyapısından yetişen 20 yaşındaki futbolcu, geçen sezon İskenderunspor'da kiralık olarak forma giymişti.
İşte Galatasaray'dan yapılan açıklama:
"Profesyonel futbolcumuz Metehan Baltacı'nın, 2022-2023 futbol sezonu sonuna kadar geçici transferi konusunda Manisa Futbol Yatırımları A.Ş. ile anlaşmaya varılmıştır."
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