Galatasaray'dan Mauro Icardi açıklaması!
Süper Lig ekibi Galatasaray, Alanyaspor karşılaşmasında sakatlığı sebebiyle oyundan çıkarılan Mauro Icardi'nin son durumu hakkında paylaşımda bulundu.
Galatasaray, Süper Lig'in 31. haftasında Fatih Karagümrük ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Sarı-kırmızılılar, Icardi'nin sağlık durumuyla ilgili de açıklama yaptı.
Topla ısınmayla başlayan idman, üç grup halinde 5’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.
Mauro Icardi
MAURO ICARDI'NİN TEDAVİSİ SÜRÜYOR
Sol arka adalesinde orta düzey zorlanma tespit edilen Mauro Icardi’nin tedavisine devam edildi.
Galatasaray Futbol Takımı, cumartesi günü saat 17.30’da yapacağı idmanla VavaCars Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını tamamlayacak.
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