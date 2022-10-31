Galatasaray'da Moritz Volz dikkat çekti
Süper Lig ekibi Galatasaray, 5 Kasım Cumartesi günü kendi evinde oynayacağı Beşiktaş maçının hazırlıklarına devam ediyor. Sarı-kırmızılı takımın teknik ekibinin yeni ismi Moritz Volz, antrenman yöntemleriyle dikkat çekti.
Galatasaray'da Teknik Direktör Okan Buruk'un yardımcılığına getirilen Moritz Volz, ilginç yapısıyla dikkati çekiyor. Bayern Münih Teknik Direktörü Nagelsmann'ın, RB Leipzig dönemindeki sağ kolu olan Alman futbol adamı, kulübün bu parlak döneminin mimarları arasındaydı.
Moritz Volz, maçların analizini yapıp bunlarla ilgili rapor hazırlıyor. İyi bir raporcu olarak bilinen 39 yaşındaki antrenörün bu becerisinde, Times gazetesinde yazarlık yapmış ve kitap yazmış bir isim olması gibi geçmiş deneyimlerinin önemli bir payı bulunuyor.
ARSENAL VE FULHAM'DA OYNADI
Entelektüel kapasitesi yüksek bir isim olan, futbolculuğu döneminde uzun yıllar Arsenal ve Fulham gibi takımlarda top koşturan Volz'un İngiltere deneyimini anlattığı bir kitabı bulunuyor.
GENÇLERE ÖZEL İLGİ
Moritz Volz, antrenman tekniklerine de hakim bir isim olarak kaydediliyor. Yapılacak çalışmaların programlanmasında görev alıyor. Genç futbolcularla özel olarak ilgileniyor, onların saha içi ve dışı problemlerine odaklanıyor. Takımdaki genç oyuncuların kendilerini geliştirmesi ve eksiklerini gidermesi için programlar uyguluyor.
PERFORMANS ARTIRIYOR
Milliyet'in haberine göre, parlak zekasıyla insanları güldüren bir karaktere sahip olan Volz, aynı zamanda insanların konuları tartışması, konuşmasına uygun ortamlar hazırlıyor, peşinen kabullenmelerden hoşlanmıyor. Performans artırıcı teknikler uygularken, oyuncu izleme ve yeni isimlerin keşfedilmesinde de geçmiş tecrübeleri nedeniyle katkı sağlaması bekleniyor.
Video Haberler
- Vücut direncini arttıran ürünlere ilgi yoğunluğu var
- Ispanak ihtiyacının dörtte birini Bursa karşılıyor
- İşte Atatürk'ün 1934'teki Meclis konuşması görüntüleri
- İmitasyon takıya yoğun ilgi
- Emekli Hayvanlar Çiftliği'ne kuşlar için 29 ağaç dikildi
- Kışa hazırlanan ağaçlar renk cümbüşü oluşturdu
- Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde en iyi gözlem zamanı
- Topladığı kartonları sanat eserine dönüştürüyor
- Köpek ile keçinin dostluğu görenleri şaşırtıyor
- o anları su altı kamerasıyla kaydetti
En Çok Okunan Haberler
-
- Zafer Partisi'nde 'Cübbeli Ahmet' istifası
- O özellikler iptal edildi!
- 'Lütfen bir talimat veriniz...'
- Zincir market MEB’le protokol imzaladı
- ABD’nin takip ettiği ulusalcı
- Ünlü müzisyen yaşamını yitirdi
- 'BOP eşbaşkanı' demek hakaret mi?
- Boksör cezaevinde intihar etti!
- Benzine büyük zam yolda
- AKP'den Deniz Demir açıklaması