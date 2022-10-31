Galatasaray Mauro Icardi'ye güveniyor
Fatih Karagümrük galibiyeti özgüven aşılayan Galatasaray, gelecek hafta ise Beşiktaş ile çok önemli bir maça çıkacak.
GÖZLER ICARDI'DE
Sarı-kırmızılı ekibin hocası Okan Buruk, bitiricilik konusunda öğrencilerini çalıştırırken bu bölgede ise çok güvendiği bir isim var: Mauro Icardi.
BURUK, SAVAŞÇI RUHUNDAN MEMNUN
Buruk, Arjantinli futbolcunun sahada gösterdiği performansın yanı sıra rakibi eksiltip, yıpratmasından ve savaşçı ruhundan bir hayli memnun.
PLANLARINI ICARDI'NİN ÜZERİNE YAPIYOR
Hâl böyle olunca da genç teknik direktör, derbide planlarını Icardi'nin üzerine yapıyor. Buruk, 29 yaşındaki forvetin, üçüncü bölgede bol bol topla buluşturulmasını istedi.
İNANCI TAM
Fanatik’in haberine göre Icardi'ye özgüven aşılayan Buruk, yıldız golcünün derbinin kilidini çözeceğine inanıyor.
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