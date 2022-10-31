Galatasaray Mauro Icardi'ye güveniyor

cumhuriyet.com.tr
31 Ekim 2022 Pazartesi, 10:04
<p>Fatih Karagümrük galibiyeti özgüven aşılayan Galatasaray, gelecek hafta ise Beşiktaş ile çok önemli bir maça çıkacak.</p>

Fatih Karagümrük galibiyeti özgüven aşılayan Galatasaray, gelecek hafta ise Beşiktaş ile çok önemli bir maça çıkacak.

<p><strong>GÖZLER ICARDI'DE</strong></p> <p>Sarı-kırmızılı ekibin hocası Okan Buruk, bitiricilik konusunda öğrencilerini çalıştırırken bu bölgede ise çok güvendiği bir isim var: Mauro Icardi.</p>

GÖZLER ICARDI'DE

Sarı-kırmızılı ekibin hocası Okan Buruk, bitiricilik konusunda öğrencilerini çalıştırırken bu bölgede ise çok güvendiği bir isim var: Mauro Icardi.

<p><strong>BURUK, SAVAŞÇI RUHUNDAN MEMNUN</strong></p> <p>Buruk, Arjantinli futbolcunun sahada gösterdiği performansın yanı sıra rakibi eksiltip, yıpratmasından ve savaşçı ruhundan bir hayli memnun.</p>

BURUK, SAVAŞÇI RUHUNDAN MEMNUN

Buruk, Arjantinli futbolcunun sahada gösterdiği performansın yanı sıra rakibi eksiltip, yıpratmasından ve savaşçı ruhundan bir hayli memnun.

<p><strong>PLANLARINI ICARDI'NİN ÜZERİNE YAPIYOR</strong></p> <p>Hâl böyle olunca da genç teknik direktör, derbide planlarını Icardi'nin üzerine yapıyor. Buruk, 29 yaşındaki forvetin, üçüncü bölgede bol bol topla buluşturulmasını istedi.</p>

PLANLARINI ICARDI'NİN ÜZERİNE YAPIYOR

Hâl böyle olunca da genç teknik direktör, derbide planlarını Icardi'nin üzerine yapıyor. Buruk, 29 yaşındaki forvetin, üçüncü bölgede bol bol topla buluşturulmasını istedi.

<p><strong>İNANCI TAM</strong></p> <p>Fanatik’in haberine göre Icardi'ye özgüven aşılayan Buruk, yıldız golcünün derbinin kilidini çözeceğine inanıyor.</p>

İNANCI TAM

Fanatik’in haberine göre Icardi'ye özgüven aşılayan Buruk, yıldız golcünün derbinin kilidini çözeceğine inanıyor.

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