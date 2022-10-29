Spor yazarları Fatih Karagümrük - Galatasaray maçını yorumladı: 'Galibiyete ihtiyacı vardı'
Spor yazarları, Galatasaray'ın 2-0 kazandığı Fatih Karagümrük mücadelesini değerlendirdi.
"EN AZINI ATTI"
ŞANSAL BÜYÜKA: "Özellikle ilk yarıda durgun, suskun, hatta yorgun bir Galatasaray vardı. Karagümrük bir eksik kaldıktan sonra, ilk yarı sonuna kadar geçen 15 dakikalık sürede Galatasaray bu avantajı bile kullanamadı. Öyle ki, Karagümrük’ün eksik oynadığı hissedilmedi bile... Galatasaray ikinci 45 dakikada gerçekten çok pozisyon buldu, bulduklarının en azını attı. Daha doğrusu Karagümrük kalecisi Viviano, yenilgiyi önleyemese bile, takımı adına çok farklı, çok ağır bir yenilgiyi önledi. Galatasaray’ın üç maç sonra galip gelmesi, Başkan Vekili Ender Timur ile Okan Buruk'un sinir uçlarına iyi gelecektir. Galatasaray için bu da; inanın galibiyet kadar önemli olacak. Galatasaray’ın sakinliğe ve futbola dönmeye ihtiyacı var." (Milliyet)
"HAYATTAN ÖDÜLÜNÜ ALDI"
UĞUR MELEKE: "Emre Taşdemir, Galatasaray’ın bu sezon planlamasında ana tabloda düşünülmeyen, sol bekte Van Aanholt ve Kazımcan’ın ardında konumlandırılmış, sistem dışı kalmış bir futbolcuydu. Ama yaptığı işe, takımına, hocasına, hayata küsmemiş belli ki. Rezerv Lig’de 17-18 yaşında çocuklarla sahaya çıkmış, 4 maçta orada kaptanlık bandını takmış. Namuslu bir şekilde işini yapmaya devam ederek sırasını beklemiş yani. İşini sevmesinin, dürüstçe yapmasının ödülünü de aldı Emre. Kartlar ve sakatlıklar sonrası sıra nihayet ona geldi. O da yine elinden gelen her şeyi yaptığı bir maçta gol atarak ödülünü aldı adeta hayattan." (Hürriyet)
"BÖYLE OLMAMASI LAZIM"
OSMAN ŞENHER: "Düşünebiliyor musunuz, Icardili, Mertensli, Rashicalı, Keremli sarı-kırmızıların golünü sol bek oynayan Emre Taşdemir kaydetti. Böyle olmaması lazım! Çünkü rakip 10 kişi, neticede iyi futbolcuları olsa da bir kişi eksik oynamak, hele Galatasaray’a karşı kolay bir iş değil. Sen bu durumda farkı artıramıyorsan derbi maçlarında, daha zor maçlarda büyük sıkıntı yaşarsın. Kesin bir şey var ki Galatasaray, Alanyaspor karşısında geçen hafta ilk 45 dakika oynadığı futbolun çok gerisindeydi takım olarak." (Milliyet)
"TARİHİ FARKI KAÇIRDI"
AHMET ÇAKAR: "G.Saray nefeslendi… Kötü oynadığı, temposu çok düşük, fazlaca pas hatası yapılan ilk yarıdan sonra çok iyi bir 2. yarı oynayan G.Saray, belki de Karagümrük karşısında tarihi farkı kaçırdı. İkinci yarıya bakıyoruz, neler kaçtı neler! Herkes kaçırdı. Son vuruşlar biraz iyi olsa ya da Karagümrük kalecisi Viviano'nun performansı biraz düşük olsa maç 6-7 farkla biterdi. G.Saray'ın en büyük problemi daha uyumları yok… Tempolu hücum edemiyorlar. Adam eksiltebilecek Kerem gibi, Mertens gibi oyuncuları olmasına rağmen fazla dribblinge girmiyorlar. Hücumun yönünü çabuk değiştiremedikleri için rakip defans tehlikeli olarak yakalanamıyor." (Sabah)
"HALA BEKLENTİLERİN ALTINDA"
ENGİN VEREL: "Geçen hafta Alanya maçındaki kırmızının sizin aleyhinize maçın tüm akışını değiştirdiğini iddia ediyordunuz. Eeee şimdi rakip 10 kişi kaldı ama maçın akışını lehinize çeviremediniz. Kırmızı kart pozisyonundan sonra ilk yarıda oynanan yaklaşık 20 dakikada yine organize bir takım ve rakip ceza sahasında sonuç getirecek bir aksiyon göremedik. İkinci yarıda hücumlarda da rakip ceza sahasında daha çok adamla etkili olmaya çalıştılar. Bunlardan birinde VAR'a takılan golün ardından başka bir karambolde en son Emre Taşdemir'in kafasıyla buluşan top ağlara gitti. Emre'nin o pozisyonda topu yere çarptırması, kumaşının kalitesini gösteren bir ölçüydü. Okan Buruk kendisi için çok kritik bir eşiği atlarken, camiasını da rahatlattı. Ama hala takım beklentilerin altında" (Akşam)
"İŞİ ZOR"
ERMAN TOROĞLU: "Tuhaf bir maç... Karagümrük'ten oyuncu atılana kadar yüzde 50'ye 50 oynanıyor. İki tarafın da birbirlerine bir etkinliği yok. Ama Karagümrük eksik kalınca G.Saray'ın özellikle ikinci yarıda bariz üstünlüğü meydana çıkıyor. Çok da gol pozisyonuna girdiler ama inanılmaz goller kaçırdılar. Sen bu kadar rahatça pozisyona girip atamıyorsan, işin zor. Karagümrük, maç 11'e 11 oynansaydı belki bir şeyler yapabilirdi. Ama bir kişi eksilince, fazla tepki gösteremediler." (Sabah)
"3 PUANIN KAPISINI AÇTI"
LEVENT TÜZEMEN: "Okan Buruk'un listesinde olmayan ve son anda kadroya mecburi giren Emre Taşdemir, Galatasaray'ın ele avuca sığmayan ismi Rashica ile birlikte 3 puanın kapısını açtı. Rashica'nın top kontrolü ve pas kalitesi güzeldi. Ancak Emre'nin topu kafayla yere çarptırması akıllı bir hareketti. Okan Buruk'a hatırlatırım; Emre bence tecrübesiyle yerli oyuncu olarak önde duruyor. Galatasaray'ın kısmetsiz ismi Mertens oldu. Napoli'de inanılmaz gollere imza atan, toplara mermi gibi vuran Belçikalı yıldız gol vuruşlarında isabeti yakalayamadı. Mertens çok çalışmasına, çok koşmasına ve kazanma duygusuyla oynamasına rağmen gözü kapalı bulacağı golleri kötü vuruş nedeniyle atamadı. Mertens'in kalitesi maalesef gol vuruşlarıyla uyuşmadı." (Sabah)
"İHTİYACI VARDI"
RIDVAN DİLMEN: "Galatasaray'ın buna ihtiyacı vardı. Viviano'nun 6-7'ye gidecek maçı tek başına bu skorda tuttğunu görüyoruz. Karagümrük savunma da yapamadı. Galatasaray bu sezon belki de en fazla rakip ceza sahasına girdiği maçı oynadı.İlk kez oynayan sol bek gol attı. Uzun süre sonra 11'de oynadı gerçekten tebrik etmek lazım."
"SON MAÇI GİBİ KONSANTRE OLMALI"
NİHAT KAHVECİ: "İkinci yarı ise maç 6-0 olsa ben şaşırmazdım. Maçın kahramanı Viviano... Galatasaray'daki eksik bitiricilik. Şut çalışmaları yapın ama gol attıkları çalışmalar yapın. İlk yarıda oyunu gören Galatasaray taraftarı 'Biz nasıl şampiyon olacağız' demiştir. Bunda da haklılar. İster istemez bir eleştiri var Okan hocaya. Her maça hep son maç gibi konsantre olmalı."
"BAŞINI AĞRITACAK GİBİ"
NECATİ ATEŞ: "Pozisyona girmeyen oyuncu yok. Rakibin 10 kişi kalması ve artık bir tehdit oluşturmaması rahat bir galibiyet oldu. İlk yarıda oynanan oyun seni ileriye taşımaz. Icardi'yi ilk yarı hiç görmedik. Mesefeleri bu kadar uzun oynarsan hem yorulursun hem de sıkıntı yaşarsın. Galatasaray'da hiç düşünülmeyen Sacha Boey, küsmedi ve gelip formayı aldı. Bugün Emre, bekledi ve bir mecburiyet oldu. Bu maçta da golünü attı. Bu çocuklara daha fazla şans vermesi lazım. Kaybetmemesi lazım. Galatasaray'ın yerli oyuncu sıkıntısı başını ağrıtacak gibi."
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