Spor yazarları Fatih Karagümrük - Galatasaray maçını yorumladı: 'Galibiyete ihtiyacı vardı'

"EN AZINI ATTI"

ŞANSAL BÜYÜKA: "Özellikle ilk yarıda durgun, suskun, hatta yorgun bir Galatasaray vardı. Karagümrük bir eksik kaldıktan sonra, ilk yarı sonuna kadar geçen 15 dakikalık sürede Galatasaray bu avantajı bile kullanamadı. Öyle ki, Karagümrük’ün eksik oynadığı hissedilmedi bile... Galatasaray ikinci 45 dakikada gerçekten çok pozisyon buldu, bulduklarının en azını attı. Daha doğrusu Karagümrük kalecisi Viviano, yenilgiyi önleyemese bile, takımı adına çok farklı, çok ağır bir yenilgiyi önledi. Galatasaray’ın üç maç sonra galip gelmesi, Başkan Vekili Ender Timur ile Okan Buruk'un sinir uçlarına iyi gelecektir. Galatasaray için bu da; inanın galibiyet kadar önemli olacak. Galatasaray’ın sakinliğe ve futbola dönmeye ihtiyacı var." (Milliyet)