Galatasaray'da Muslera için bekleyiş sürüyor

Yayınlanma: 19 Şubat 2023 - 10:52

Güncelleme: 19 Şubat 2023 - 10:52

Trabzonspor maçında ayak tarak kemiğine aldığı darbe sonrası sakatlanan Galatasaray kaptanı Muslera için bekleyiş sürüyor. Uruguaylı eldivenin sakatlandığı bölgeye yoğun iğne tedavisi uygulandı. Hafta başında Muslera’nın 2. kez MR’ı çekilecek. Kemikte iyileşme gözlenirse tecrübeli kaleci yürüyüşlere başlayacak.

Muslera, kaleci antrenörü Fadıl Koşutan ile algılama, konsantrasyon, karar verme ve çabukluk özelliklerini korumak için reaksiyon antrenmanları yapıyor. Sarı-Kırmızılılar, yarın kamp için Antalya’ya gidecek ve 26 Şubat’ta Alanyaspor’la hazırlık maçı oynayacak.