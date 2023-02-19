Galatasaray'da Muslera için bekleyiş sürüyor
5 Şubat'ta oynanan Trabzonspor karşılaşmasında sakatlanan Galatasaray'ın deneyimli eldiveni Fernando Muslera'nın sahaya dönmesi için bekleyiş devam ediyor.
Trabzonspor maçında ayak tarak kemiğine aldığı darbe sonrası sakatlanan Galatasaray kaptanı Muslera için bekleyiş sürüyor. Uruguaylı eldivenin sakatlandığı bölgeye yoğun iğne tedavisi uygulandı. Hafta başında Muslera’nın 2. kez MR’ı çekilecek. Kemikte iyileşme gözlenirse tecrübeli kaleci yürüyüşlere başlayacak.
Muslera, kaleci antrenörü Fadıl Koşutan ile algılama, konsantrasyon, karar verme ve çabukluk özelliklerini korumak için reaksiyon antrenmanları yapıyor. Sarı-Kırmızılılar, yarın kamp için Antalya’ya gidecek ve 26 Şubat’ta Alanyaspor’la hazırlık maçı oynayacak.
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