Can Toprak, Galatasaray'ın yeni yüzü oldu

16 Ekim 2021 Cumartesi, 10:48

Kısa sürede büyük bir çıkış yakalayan ünlü model Can Toprak, Galatasaray Spor Kulübü'nün yeni yüzü oldu. Hem yurt içinde hem de yurt dışında Galatasaray'ın yüzü olmaktan mutlu olduğunu dile getiren Can Toprak, "Benim için gurur verici" dedi.

'Kolej Rüyası' isimli sinema filminde başrol oynadıktan sonra büyük bir üne kavuşan 26 yaşındaki genç model Can Toprak, Galatasaray Spor Kulübü'nün forma yüzü olmak için anlaşma yaptı. Özellikle Avrupa'da Galatasaray Futbol Takımı'nın formasını tanıtacak olan Can Toprak, "Ben zaten koyu bir Galatasaray taraftarıyım. Çocukluğumun takımının formasını tanıtmak hiç aklıma gelmezdi. Benim için böyle bir tanıtımda yer almak gurur verici. Bu proje sonrası yeni projeler de yolda, geliyor" diye konuştu.