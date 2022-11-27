Galatasaray'da Nelsson'un yerine iki isim!

27 Kasım 2022 Pazar, 13:23

Galatasaray'da Danimarkalı futbolcu Victor Nelsson'un ayrılık ihtimali planları değiştirdi.

Danimarka Milli Takımı ile 2022 FIFA Dünya Kupası'nda bulunan Nelsson’un "Sevilla'ya gitmediğim için pişman olmadığımı söyleyemem" demesi ve Avrupa'dan birçok talibi olması sarı-kırmızılı ekibin B planı yapmasına neden oldu.

Ara transferde yerli stoper takviyesi yapacak olan Galatasaray’da Cenk Özkacar ve Samet Akaydın isimleri üzerinde duruluyordu. Hürriyet'in haberine göre, sarı -ırmızılılar Danimarkalı stoperin Avrupa’ya transferini göz önünde bulundurup hem Samet hem de Cenk’i kadrosuna katmak için girişimlere başlayacak.

Zira Nelsson’un ocak ayı ya da en geç yaz transfer döneminde ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Samet için Adana Demirspor ile masaya oturulurken, iki kulüp arasındaki sıcak ilişkilere güveniliyor.