Galatasaray'da Okan Buruk ayrılıkları doğruladı: 'Sürekli oynaması gerekiyor'

16 Temmuz 2022 Cumartesi, 22:48

Galatasaray, Avusturya kampındaki üçüncü hazırlık maçında Çekya'nın Sigma Olomouc takımını 2-0 yendi.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Sigma Olomouc galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.

Buruk, "Oynayıp buraya iyi gelen oyuncular var. Yunus'un ilk idmanından itibaren sahadaki kalitesini görüyoruz. Bunu tabii ki bütün maçlara yayarak hem Galatasaray için hem de Türk futbolu için önemli bir oyuncu gelmiş oluyor. Yunus önemli oyuncu, bunun yanında akademiden yetişmesi de bizim için çok önemli. Bu oyuncular, akademiye de örnek oluyor. Emin yine iyi oynadı. Bu oyuncuları da biz kazandıkça, Yunus gibi birçok yıldızı inşallah ortaya çıkaracağız" diye konuştu.

OKAN BURUK'TAN TRANSFER AÇIKLAMASI

Transfer çalışmaları sorulan genç teknik direktör, "Görüşmeler devam ediyor, yakınlaştığımız oyuncular var. Her bölgede kaliteli oyunculara ihtiyaç var. Bunun için biz çalışıyoruz. Teknik heyet hem çift antrenman yapıyoruz, hem de düşündüğümüz futbolcuları seyrediyoruz. Hepsi Galatasaray'ın iyi olması için. İnşallah elimizdeki oyuncularla, gelecek oyuncular iyi bir mozaik oluşturacak" ifadelerini kullandı.

Cicaldau'nun savunmanın önünde oynamasını değerlendiren Okan Buruk, "Oyun içerisinde birçok opsiyon olacak. Oyuncuların nerelerde oynayabileceklerini görmek iyi oluyor hazırlık maçları. Alex'i de bu anlamda oyun kurucu olarak savunmanın önünde kullandık. Orada topun bizde kalmasını istedik. Bu tabii ki Galatasaray'ın oyunlarından biri olacak. Ofansif anlamda birçok oyuncumuzu değerlendireceğiz" diye konuştu.

"OLIVEIRA KALİTELİ İŞLER YAPTI"

Yeni transfer Sergio Oliveira'nın performansına da değinen sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü, "Sergio Oliveira geç katıldı. Antrenmanlara 2 gün çıktı, 3. gün test yaptık. Oynayabilecek durumda olduğunu söylediler, bugün de takıma alışması için oynattık, iyi de oynadı, kaliteli işler yaptık. Biz dün hepsini çok yorduk, bu kadar yorgun olmasalar daha iyi olabilirdi. Oyuncularım bugün gerçekten ellerinden geleni yapmaya çalıştı. Önemli oyuncu, takımı önemseyen, takıma liderlik yapabilecek bir isim" değerlendirmesini yaptı.

Okan Buruk, Mbaye Diagne Olimpiu Morutan için, "Diagne'ye bir teklif geldi. 3 tane santrfor var elimizde ona çok fazla süre veremedik. Onun dışında Morutan da bizim için önemli bir oyuncu ve yatırım. Oynamaya ihtiyacı var. Oynarsa, belki yine güçlü bir şekilde geri dönecektir. Onun için de kiralık düşüncemiz var. Sivasspor'un bir ilgisi var ona" değerlendirmesini yaptı.