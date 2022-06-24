Galatasaray'da Okan Buruk dönemi resmen başladı

24 Haziran 2022 Cuma, 11:02

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk için imza töreni düzenlendi. Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu'nda gerçekleştirilen imza töreni Okan Buruk için hazırlanan klibin izlenmesiyle başladı.

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Klibin ardından Galatasaray Başkanı Dursun Özbek açıklamalarda bulundu.

Özbek'in açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Bugün Galatasaray için yeni bir başlangıç. Uzun vadeli planlarımızın ilk adımı için bir araya geldik. Bütün taraftarlarımıza teşekkür gönderiyorum, kombinelerimiz büyük satış hızına erişti, localarımız da tamamen doldu. Şükranlarımı gönderiyorum.

Bugün Galatasaraylı Okan Buruk'un yuvasına dönmesinin mutluluğunu yaşıyoruz. Okan Buruk, daha önce yaptığı başarılarla burada olmayı hak ediyor. Galatasaray'ın gelenekleri içinde yaşayan, Galatasaray'ın kimliğini yansıtan Okan kardeşimiz ile imza atmak çok önemli. Okan Buruk üçüncü 17 Mayıs'ını yaşamak için burada. Okan hoca Türkiye'de şampiyonluğa ulaşmış en genç teknik direktörlerden biri. İnanıyorum ki birlikte çıktığımız bu yolda hepimizin gurur duyacağı bir Galatasaray, Okan hocamız ile artık daha yakın. Okan hocamıza ve ekibine başarılar diliyorum.

Özbek'in ardından söz alan Okan Buruk ise sözlerine şöyle başladı:

Büyük Galatasaray taraftarına buradan saygılarımı, sevgilerimi ve hedeflerimizin ne kadar büyük olduğunu anlatarak başlamak istiyorum. Bizim için çok büyük bir görev. Bu göreve layık görüldüğüm için başkanımıza teşekkür ediyorum. Galatasaray için çok değerli bir yönetim, değerli başkanımız göreve geldi. Onların gelmeleriyle birlikte taraftarın büyük bir heyecanı oldu, bu kombinelere de yansıdı. Bizim hedeflerimiz hiçbir zaman değişmez. Tek hedefimiz şampiyonluk. Bunun için elimizden geldiğinin en fazlasını ortaya koyacağız. Özellikle geçen sezonun taraftarımız üzerinde yarattığı mutsuzluğu ortadan kaldıracağız. Şu anki hedefimiz taraftarı heyecanlandırmak. Taraftarımızın transfer heyecanı var. Biz de bunun üzerinde yoğunlaşmış durumdayız. Başkanımız da iyi kadro oluşturmak için elimizden geleni yapıyor. Hem kendime hem ekibime hem oluşturacağımız kadroya ve mevcut oyuncularımıza güveniyorum. Psikolojik olarak bütün oyuncularımızı ayağa kaldıracağız. Tek hedefimiz şampiyon olmak. Taraftarımızla birlikte sinerji yaratıp hak ettiğimiz, hedefleri olan bir Galatasaray'ı oluşturacağız. Bugün benim için çok önemli bir gün. Hem 24 Haziran'da Galatasaray'a imza atıyorum hem de oğlumun doğum günü bugün. Hem baba olmanın mutluluğunu yaşadığım gün, hem Galatasaray'a teknik direktör olduğum bir gün. Dediğim gibi tek hedefimiz şampiyon olmak. Taraftarımızla çok büyük sinerji yaratıp, en kısa zamanda hak ettiğimiz, bu sene için şampiyonluk, önümüzdeki seneler için yine Avrupa'da olan bir Galatasaray hedefliyoruz.

Buruk, Fatih Terim ile ilgili sorulan soruya, "Fatih Hoca benim için çok değerli. Uzun yıllar birlikte çalıştık. Şampiyonluklar yaşadık. Galatasaray için çok değerli bir isim. Dün Fatih Hocam beni aradı, 'hayırlı olsun, elimizden ne geliyorsa sorabileceğin her şeyde yanındayım' dedi" şeklinde cevap verdi.

"BİRKAÇ İSİM DAHA ARAMIZA DAHİL OLACAK"

Ekibiyle ilgili olarak Buruk, "Uzun yıllardır çalıştığım bir ekibim var, ekibimle geliyorum. Birkaç isim daha aramıza dahil olacak. Pazartesi günü antrenmanlarımız başlayacak, tüm oyuncularımızı görmek istiyorum" dedi.

Teknik direktör Okan Buruk, birkaç takviye yapılacağını belirterek "Galatasaray'da potansiyelli oyuncular var. Transferler var. Oyuncuları göreceğiz, tanımak istiyorum. En iyisini nasıl yapabiliriz, bakacağız. Bazı oyuncular bizle olacak, bazı oyuncular özellikle gençler belki kiralanacak. Bunu Yunus'ta yaşadık. Gitti, güçlü geldi. Bu takımın mevcut ana ihtiyaçları var. Özellikle orta sahadaki eksikler üzerinde yoğunlaşacağız. Hem Türk oyuncular hem yabancı, kaliteli, direkt fayda sağlayacak oyuncuları kadromuza katmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"AİLEDEN GELEN BİR GALATASARAYLILIĞIMIZ VAR"

Buruk, Galatasaraylılığının aileden geldiğine dikkat çekti ve "Ben 1985 yılında Galatasaray altyapısında seçmelere girerek oyuncu oldum. Babam da çok iyi bir Galatasaraylıydı. Aileden gelen bir Galatasaraylılığımız var. Uzun yıllar burada hizmet ettim. Yaklaşık 20'ye yakın kupa kazandım. Ben Galatasaraylılığımı her zaman korudum. Hatalarım, yanlışlarım olabilir. Benim Galatasaray'da yaşadığım büyük başarıların olumsuz etkenlerin üzerinde kaldığını düşünüyorum. Geçmişle ilgili olumsuzluklar olabilir beni en çok mutlu eden sokakta, sosyal medyada insanların bana olan iyi niyetleri, başarı dilekleri. Bunu özellikle sokakta çok fazla aldım. Elimden gelenin en fazlasını yapacağım. Türkiye'nin en çok şampiyon olan takımı Galatasaray'a bir şampiyonluk daha eklemek istiyorum" diye konuştu.

Okan Buruk forvet takviyesi isteyip istemediğine dair, "Mbaye Diagne sakatlıktan döndü, durumunu kontrol edeceğiz. Diagne, Gomis ve Muhammed'i önce göreceğiz. Galatasaray bu bölgede çok fazla oyuncuyla olmak zorunda. Bu bölgeye takviye yapabiliriz. Çok fazla çift santrforla oynadım. Durumlarına bakacağım. Öncelikle oyuncularımın fiziksel ve psikolojik olarak ne durumda olduğunu görmek istiyorum" şeklinde konuştu.

"ORTA SAHAYA TAKVİYELER DÜŞÜNÜYORUZ"

Oynatmayı düşündüğü sistem ile ilgili Buruk, "4-3-3 ve bazen 4-4-2'yi kullandım her zaman. Savunmayı dörtlü düşünüyorum. Alacağımız oyuncuların tiplemesine göre formasyon üzerinden gideceğiz. Burada oyuncu kalitesinin yanı sıra zekası da önemli. Galatasaray oyuncuları da yüksek zekaya sahip isimler. Orta sahaya takviyeler düşünüyoruz. Oyunun iki yönünü de oynayacak oyuncular olacak" dedi.

"2000 RUHUNU YARATMAYA ÇALIŞIYORUZ"

Buruk son olarak "2000 ruhunu yaratmaya çalışıyoruz. O ruh 1996'da başlamıştı. O dönemki ekibi de tebrik ediyorum. Galatasaray'a unutulmaz bir dönem yaşattılar. Okan hocaya güvenimiz tam. İnşallah aynı ruhu getirip, aynı başarıları yakalayacağız. Şampiyonluk yolundaki en büyük kozumuz, birlikteliğimiz olacak. Taraftarımız her zaman destek veriyorlar ama bu sene daha çok birlik olma zamanı. Kişisel her şeyimizi kenara bırakıp, sadece Galatasaray'ın başarısı için birlik olmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

DURSUN ÖZBEK'TEN TRANSFER AÇIKLAMASI

Kendisine yöneltilen transfer sorusunu yanıtlayan başkan Dursun Özbek ise şu ifadeleri kullandı:

"Büyük bir gayretle çalışıyoruz. Taraftarlarımızı mutlu etmek birinci amacımız. Onlar bizim arkamızda olsun. Geçmişten gelen tecrübelerimiz var. Ben ve yönetimdeki arkadaşlarımızın temel amacı sportif ve mali başarı.

2017'de 10 transfer yapmıştık, hepsi de oynadı. Ondan sonraki sezonlarda da şampiyonluğa götürdüler. O zaman çok titiz bir çalışma yapmıştık. Bize güvenin 2017'deki deneyimlerimiz duruyor. Aynı başarıyı sergilemek istiyoruz. Bu kadro taraftarları mutlu etti. Geleceği feda etmeden transfer edeceğiz."