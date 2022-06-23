Son Dakika: Süper Lig'de yayıncı kuruluş bilmecesi sona erdi: beIN Sports ile sözleşme imzalandı
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yayın hakları için beIN Sports ile 2022/23 ve 2023/24 sezonlarını kapsayan 2 yıllık uzatma sözleşmesi imzalayacak.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) beIN Sports ile 2 yıllık yeni sözleşme imzalandığını açıkladı.
TFF'den konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Türkiye Futbol Federasyonu ile uzun yıllardır Süper Lig ve TFF 1. Lig yayın haklarını elinde bulunduran Digiturk beIN MEDIA GROUP arasında, 2022-2023 ve 2023-2024 sezonlarını kapsayan 2 yıllık uzatma sözleşmesi imza töreni, 24 Haziran Cuma günü Riva'da düzenlenecektir.
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sayın Mehmet Büyükekşi ile Digiturk CEO'su ve beIN MEDIA GROUP CEO'su Sayın Yousef Al-Obaidly'nin katılımı ile gerçekleşecek imza töreni, Orhan Saka Konferans Salonu'nda saat 10.00'da başlayacaktır."
TFF ile uzun yıllardır Süper Lig ve TFF 1. Lig yayın haklarını elinde bulunduran Digiturk beIN MEDIA GROUP arasında, 2022-2023 ve 2023-2024 sezonlarını kapsayan 2 yıllık uzatma sözleşmesi imza töreni, 24 Haziran Cuma günü Riva'da düzenlenecektir.— TFF (@TFF_Org) June 23, 2022
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