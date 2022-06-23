Son Dakika: Süper Lig'de yayıncı kuruluş bilmecesi sona erdi: beIN Sports ile sözleşme imzalandı

23 Haziran 2022 Perşembe, 23:37

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) beIN Sports ile 2 yıllık yeni sözleşme imzalandığını açıkladı.

TFF'den konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye Futbol Federasyonu ile uzun yıllardır Süper Lig ve TFF 1. Lig yayın haklarını elinde bulunduran Digiturk beIN MEDIA GROUP arasında, 2022-2023 ve 2023-2024 sezonlarını kapsayan 2 yıllık uzatma sözleşmesi imza töreni, 24 Haziran Cuma günü Riva'da düzenlenecektir.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sayın Mehmet Büyükekşi ile Digiturk CEO'su ve beIN MEDIA GROUP CEO'su Sayın Yousef Al-Obaidly'nin katılımı ile gerçekleşecek imza töreni, Orhan Saka Konferans Salonu'nda saat 10.00'da başlayacaktır."