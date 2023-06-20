Galatasaray'da Okan Buruk'tan Mauro Icardi mesajı!

Yayınlanma: 20.06.2023 - 09:51

Güncelleme: 20.06.2023 - 09:55

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sarı-kırmızılı takımın şampiyonluğunda büyük rol oynayan Icardi’nin geleceği hakkında konuştu.

Buruk, “Icardi Paris Saint Germain’in oyuncusu, onların vereceği karar. Galatasaray elinden geleni yapacak, bekleyiş içerisindeyim. Kulübümüz Icardi’yi almak için istekli, biz de aynı oyuncularla devam etmek için istekliyiz. Bu kolay bir operasyon olmayacak. Belki süre alacak. O süre içerisinde bizim atacağımız adımlar da önemli olacaktır. Bunun kısa süre içerisinde gerçekleşmesini beklemiyoruz. Uzun da sürse Icardi’nin burada bizimle Galatasaray’ın bir parçası olarak devam etmesini istiyoruz” dedi.

Mauro Icardi

Tecrübeli hoca, “Ofans hattına en az iki tane oyuncuyla geçmeyi planlıyoruz. Birinin tabii Icardi olacağını düşünerek, bir tane daha forvet bölgesine oyuncu alacağız. Bununla ilgili görüşmelerimiz ve belirlediğimiz oyuncular var onlar üzerinden gideceğiz” diye konuştu.

"HAK EDEREK KAZANDIK"

Okan Buruk, kazandıkları Süper Lig şampiyonluğu sonrası rakiplerinin kendilerine yönelik açıklamalarına sitem etti.

Okan Buruk

Buruk, “Biz şampiyonluğu ilan ettikten sonra yapılan açıklamalar şık değildi” dedi. Tecrübeli hoca, Ajansspor’da “Keşke İsmail Yüksek’e bunlar söyletilmeseydi diye hepimiz düşünmüşüzdür. Kendi mi söyledi, biri mi söyletti? Bu biraz Galatasaray kaybetseydi ortaya çıkacak farklı bir senaryonun hazırlığıydı. Galatasaray kaybetseydi hak etmedi gibi söylemler çıkacaktı. Ama maçın sonucu 3-0’lık net bir galibiyet, oyun olarak da üstün olan taraftık. Galatasaray’ın bu ligi ne kadar hak ederek kazandığını ortaya koyduk ve hiçbir tartışmaya mahal vermeden, ikinci Fenerbahçe’ye 8, Beşiktaş’a 10 puanlık farkla ligi bitirdik” ifadelerini kullandı.