Galatasaray'da Okan Buruk'tan sürpriz kadro tercihi!

26 Ekim 2022 Çarşamba, 11:47

Galatasaray'da Alanyaspor maçında Boey ve Abdülkerim'in kırmızı kart görmesi, Kazımcan'ın da sakatlanmasıyla beraber Fatih Karagümrük karşılaşmasında defans kurgusu zorunlu olarak değişecek.

Milliyet'in haberine göre teknik Direktör Okan Buruk, Boey'un yokluğunda sağ bekte Dubois'i oynatacak. Abdülkerim'in yerine ise Emin Bayram forma giyecek. Yerli denklemini de düşünen sarı-kırmızılı teknik adam, Danimarkalı oyuncu Ross'u ise kulübede oturtacak. Sol bekte ise Kazımcan'ın sakatlığında Okan Buruk'un önünde 3 seçenek bulunuyor.

SÜRPRİZ EMRE TAŞDEMİR

Sarı-kırmızılı takımın teknik patronu; Aanholt, Berkan veya Emre Taşdemir arasında seçim yapacak. Buruk'un Aanholt'u oynatması durumunda Emin ve Kerem dışında üçüncü yerli olarak Berkan'a orta sahada şans verecek. Bu durum Torreira veya Oliveira'dan vazgeçilmesi anlamına geldiği için öncelik olarak durmuyor.

Berkan'ın Alanya maçında sol bekteki performansının çok kötü olması nedeniyle sarı-kırmızılı teknik direktör, Emre Taşdemir süprizi yapabileceği öğrenildi. Taşdemir'in oynaması durumunda Alanya maçındaki orta saha ve hücum hattı aynı şekilde sahada olacak. Emre Taşdemir'in bu sezon ligde hiç forma giymemesi handikap olarak görülüyor.